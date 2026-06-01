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Nuevo León

Impulsan San Pedro y COESAMED acciones en materia de salud

Los mecanismos permitirán atender de manera oportuna las inquietudes de los ciudadanos y contribuirá a la solución pacífica de controversias en materia médica

  • 01
  • Junio
    2026

El Municipio de San Pedro y la Comisión Estatal de Arbitraje de Nuevo León (COESAMED) firmaron un convenio de colaboración y coordinación para fortalecer la protección del derecho a la salud y acercar a la ciudadanía mecanismos especializados de atención y conciliación en materia médica. 

Con este convenio, ambas instituciones trabajarán de manera conjunta para orientar, asesorar y canalizar a las personas usuarias de servicios de salud que presenten inconformidades relacionadas con la atención médica recibida en instalaciones públicas, privadas o del sector social.

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La firma del convenio estuvo encabezada por la secretaria del Ayuntamiento de San Pedro, Mercedes Zorrilla, y la encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida, Jazmín Moreno, y por Rosa María Díaz López, comisionada estatal de la COESAMED.

Los funcionarios explicaron que estos mecanismos permitirán atender de manera oportuna las inquietudes de los ciudadanos y contribuirá a la solución pacífica de controversias en materia médica.

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El Municipio, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida, fungirá como instancia de primer contacto para orientar a la ciudadanía y canalizar los casos que requieran la intervención especializada de la COESAMED.

La Comisión brindará capacitación al personal municipal para fortalecer la atención de los usuarios y facilitar el acceso a los servicios de orientación, conciliación y arbitraje médico.

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El convenio también contempla acciones de difusión para que más ciudadanos conozcan los servicios que ofrece la COESAMED, así como la promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias que permitan resolver conflictos entre pacientes y prestadores de servicios de salud de manera ágil y eficiente.


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