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Nuevo León

Impulsan deporte urbano con skatepark en Santa Catarina

Estas acciones buscan ampliar las oportunidades para que niñas, niños y jóvenes cuenten con lugares adecuados para el esparcimiento

  • 16
  • Abril
    2026

El skatepark ubicado en la colonia Residencial El Castillo se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para niñas, niños y jóvenes de Santa Catarina que practican disciplinas como skateboarding, BMX y patinaje.

Este espacio forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno municipal, encabezado por el alcalde Jesús Nava Rivera, con el objetivo de promover la actividad física en entornos seguros y accesibles para la comunidad.

Infraestructura diseñada para deportes urbanos

El parque cuenta con una extensión aproximada de mil 385 metros cuadrados, equipada con rampas y estructuras especializadas que permiten a los usuarios desarrollar habilidades en distintas disciplinas urbanas.

La infraestructura ha sido diseñada para ofrecer condiciones adecuadas tanto para principiantes como para usuarios con mayor experiencia, lo que ha favorecido su creciente uso entre la población joven del municipio.

Además de fomentar el deporte, el skatepark se ha consolidado como un espacio que promueve la convivencia social y familiar, brindando a los jóvenes un entorno donde pueden desarrollarse de manera integral.

“Además del impulso al deporte, este tipo de espacios fortalece la convivencia familiar y social, permitiendo que los más jóvenes desarrollen habilidades, disciplina y trabajo en equipo mientras se divierten”, expresó el edil.

El Gobierno de Santa Catarina reiteró su compromiso de continuar con proyectos enfocados en el fortalecimiento del tejido social, mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos que ofrezcan alternativas de recreación para la ciudadanía.

Estas acciones buscan ampliar las oportunidades para que niñas, niños y jóvenes cuenten con lugares adecuados para el esparcimiento, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.


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