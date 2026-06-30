IMSS integrará tecnología con IA para resonancias en NL

El IMSS puso en marcha una nueva generación de resonadores magnéticos en el país, como parte de una estrategia para fortalecer el diagnóstico especializado

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Nuevo León se colocó entre los estados beneficiados por la renovación tecnológica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que el Hospital de Especialidades de Monterrey recibió uno de los nuevos resonadores magnéticos de 3 Teslas adquiridos por la institución para fortalecer el diagnóstico de enfermedades de alta complejidad.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que la institución realizó la mayor inversión de los últimos años en equipos de imagenología, luego de haber presentado la semana pasada la adquisición de nuevos tomógrafos.

Monterrey, entre las sedes beneficiadas

En total se adquirieron 17 resonadores magnéticos, de los cuales 11 son de 1.5 Teslas y seis de 3 Teslas, distribuidos en hospitales regionales, de zona y unidades médicas de alta especialidad de Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora.

Además, tres hospitales inaugurados recientemente por el Gobierno federal también fueron equipados con esta tecnología: Ciudad Juárez, Tuxtla Gutiérrez e Iztapalapa.

Robledo explicó que los nuevos equipos representan un cambio importante para la atención médica, ya que permitirán incrementar significativamente la capacidad de estudios.

"Esto mejora radicalmente el diagnóstico médico en nuestra institución y fortalece los servicios de neurología, anatomía, cardiología y oncología", afirmó.

Con la nueva tecnología, un equipo podrá pasar de realizar entre 80 y 90 estudios por semana a alrededor de 150, prácticamente duplicando su capacidad.

Mientras una resonancia neurológica podía tardar entre 45 y 60 minutos, ahora podrá realizarse en 10 a 15 minutos. En el caso de estudios de columna, el tiempo baja de aproximadamente una hora a menos de 30 minutos.

Inteligencia artificial y mayor comodidad para el paciente

Robledo explicó que los resonadores trabajan mediante un imán y ondas de radio, por lo que no utilizan radiación y generan imágenes con precisión milimétrica que posteriormente son procesadas mediante inteligencia artificial.

Además, incorporan un túnel más amplio para disminuir la sensación de claustrofobia y reducir el estrés que muchos pacientes experimentaban durante este tipo de estudios.

"La precisión de los equipos los convierte en un estándar de oro para la detección de tumores, aneurismas y cáncer de mama y próstata en etapas iniciales", destacó.

Otra de las ventajas es la reducción en el consumo de helio, indispensable para el funcionamiento de estos equipos.

Mientras los resonadores anteriores requerían entre 50 y 100 litros, los nuevos utilizan apenas siete litros, gracias a tecnologías de última generación como BlueSeal, lo que también reduce costos de operación y mantenimiento.

Detalló que 14 de los 17 resonadores fueron adquiridos mediante las nuevas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, lo que permitió comprarlos directamente a los fabricantes y obtener mejores precios.

Entre los equipos adquiridos destacan resonadores de Philips, Siemens y GE Healthcare, instalados en hospitales prioritarios del país.

Adelantó que la modernización continuará en los próximos años.