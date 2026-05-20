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Nuevo León

Supera IMSS NL 3.3 millones de consultas en primer cuatrimestre

El IMSS en Nuevo León otorgó más de 3.3 millones de consultas en los primeros meses de 2026, impulsado por la estrategia nacional '2-30-100'

  • 20
  • Mayo
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León reportó un aumentó en su productividad durante el primer tercio de 2026, al otorgar más de 3.3 millones de consultas en sus tres niveles de atención.  

Esta cifra representa un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en casi medio millón de atenciones adicionales. 

De acuerdo con las autoridades del instituto, este repunte al alza es el resultado directo de la implementación de la estrategia "2-30-100", impulsada a nivel nacional por el director general del IMSS, Zoé Robledo. 

Para dimensionar el volumen de atención, el personal médico de la delegación estatal brinda más de 44 mil consultas en un día típico. Esta cantidad de pacientes equivale a atender la capacidad total de un Estadio Universitario lleno, de manera consecutiva todos los días. 

“En otras palabras, en un día típico, las médicas y médicos del IMSS en Nuevo León otorgan 44 mil consultas de diversas especialidades, lo equivalente a atender, todos los días, a un Estadio Universitario lleno”, informó el IMSS en un comunicado. 

El desglose de la atención médica durante estos primeros cuatro meses del año se distribuyó de la siguiente manera. 

Medicina Familiar (Primer Nivel) sumó el mayor volumen con 2.6 millones de consultas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), enfocadas en la prevención y el control de enfermedades. 

En especialidades (Segundo Nivel) se otorgaron 449 mil consultas en 11 unidades (seis Hospitales Generales de Zona, tres de Subzona y dos Unidades Médicas de Atención Ambulatoria), destinadas a padecimientos crónicos descontrolados o intervenciones quirúrgicas. 

En alta especialidad (Tercer Nivel) se registraron 291 mil consultas en las cuatro Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) que integran el Centro Médico Nacional del Noreste, donde se atienden casos complejos de cardiología, oncología, neurología y pediatría, entre otras ramas. 

"La gran dinámica de atención, que se refleja de manera permanente por el personal de todas las unidades médicas del IMSS en Nuevo León, tiene como consecuencia una tendencia creciente de productividad que alcanzará un volumen de atención histórico en este 2026", destacaron fuentes institucionales. 

Con estos resultados, el IMSS en el estado reafirmó su compromiso con la salud de la población derechohabiente.


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