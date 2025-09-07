IMSS Nuevo León ayuda a doña Juanita a recuperar la vista
Especialistas del Hospital General de Zona 33 lograron realizarle un exitoso trasplante de córneas a Juanita, quien fue referida de su natal Sonora a Monterrey
- 07
-
Septiembre
2025
La señora Juanita, de 72 años, perdió la vista por completo hace cinco años, debido a una descompensación corneal por daño celular, sin embargo, recuperó su calidad de vida gracias a los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social Nuevo León, quienes le trataron su padecimiento.
Gracias a una donación altruista de una mujer de 58 años, especialistas del Hospital General de Zona 33 lograron realizarle un exitoso trasplante de córneas a Juanita, quien fue referida de su natal Sonora a Monterrey, donde recibió su tratamiento.
Después de la recuperación, se le retiró el parche y por primera vez en un lustro, la mujer logró percibir colores, formas y siluetas; recuperando su independencia.
Con este tipo de procedimientos, el IMSS Nuevo León se afianza como una de las mejores delegaciones del sistema de salud en el país y como referente en la realización de procedimientos especiales para mejorar la calidad de vida de las personas.
