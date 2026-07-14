Agradece Ángel Abraham a doctoras y doctores que cambian su vida

Ángel Abraham se reunió con el personal del IMSS que estuvo involucrado con las intervenciones en las que lograron, con éxito, reconstruirle su rostro

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Ya con su nuevo rostro, Ángel Abraham Alonso Zapata se reunió con las doctoras y doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León que le cambiaron la vida.

Y lo hizo para darles las gracias.

"Simplemente decirles "gracias" porque ustedes me cambiaron la vida y se puede decir que me salvaron de mí mismo, muchas gracias", expresó.

La semana pasada, le presentamos la historia de este joven de 29 años de edad que desde que nació sufrió burlas por una malformación en su cara.

Recientemente, los especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia Número 21 se plantearon el desafío: reconstruirle el rostro, y tuvieron éxito.

En la primera intervención, la doctora Claudia Liliana Gómez Rodríguez, especialista en Cirugía Maxilofacial, diseñó el plan, junto a un equipo multidisciplinario.

"Realizar el avance de la mitad de su cara, en este caso fue un centímetro ya que él tenía una diferencia entre los dientes de arriba y los de abajo de centímetro y medio, logramos avanzar un centímetro en sus huesos nasales, los huesos del pómulos y sus dientes", dijo.

"Es una alegria, es una satisfacción indescriptible. Claro que te llena el alma y hace que tu trabajo valga la pena muchisimo más", expresó Gómez Rodríguez.

Junto con ella, el cirujano maxilofacial Gustavo Pacheco Rubio separó y adelantó el tercio medio facial.

"Vemos estructura por estructura dónde vamos a cortar y dónde pasa esta pequeña estructura dónde pasa esta arteria, dónde puede pasar este nervio"", explicó Pacheco Rubio.

"Para mí, la prioridad es el paciente siempre, la sastisfacción de poderlo ayudar, de cambiarle la vida", aclaró.

En la segunda cirugía, reacomodaron la mandíbula, corrigiendo la mordida y mejorando la alineación dental.

Y en la tercera intervención, el doctor Édgar García Álvarez, especialista en Cirugía Plástica, reconstruyó la nariz, y perfeccionó el contorno y la armonía facial.

"No tenía elementos suficientes en su nariz para darle función y aparte los elementos estéticos, lo que hicimos nosotros fue tomar injerto de costilla, de los cartílagos costales, y darles formas y obviamente la forma de la nariz, de los cartílagos que deberían estar y colocarlos debajo de la piel de la nariz para darle soporte a la estructura", detalló García Álvarez.

"Ver a Ángel sonreír, saber todo lo tuvo que pasar y saber que ahorita está en este estado, no tiene precio", destacó.

La doctora Mirna Lizzete Cuevas Meléndez, residente de Cirugía Plástica, resaltó el reto tan complejo.

"Obviamente todo esto a lo mejor lo vemos en un pequeño lapso, pero involucró una planeación quirúrgica enorme y cada fase y cada etapa que él vivió implicó su recuperación y todo, todo el proceso y ya llegar a un resultado final satisfactorio, no tiene precio para nostros", afirmó Cuevas Meléndez.

Ángel Abraham, simplemente, sigue sin creerlo.

"Yo todos los días que me veo al espejo, hay veces que incluso no me reconozco", aseguró.

Y al preguntársele si ahora el plan sería conseguir novia, aceptó que sí.

"Sí, la verdad, sí me gustaria en algún momento conseguir una pareja", declaró.

Y nunca, nunca olvidará lo que el IMSS hizo por él.