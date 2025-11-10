Cerrar X
Nuevo León

Inaugura NL centro de voluntarios FIFA en el Parque Niños Héroes

Samuel García abrió el nuevo espacio en el parque, donde se capacitará a más de 5 mil embajadores que atenderán a visitantes durante la justa mundialista

  • 10
  • Noviembre
    2025

Con la mira puesta en el Mundial de FIFA 2026, el gobernador Samuel García Sepúlveda inauguró el nuevo Centro de Voluntarios de FIFA en el Parque Niños Héroes. Este espacio será clave para capacitar a los más de 5 mil "embajadores" que brindarán atención a turistas y ciudadanos durante los juegos.

El inmueble, que anteriormente albergaba el deteriorado Museo de Flora y Fauna de Nuevo León, fue remodelado y reconvertido para aprovechar su ubicación estratégica y fácil acceso dentro del área metropolitana.

Acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, el mandatario destacó que la reconversión busca subsanar el descuido de administraciones anteriores, que habían dado usos distintos al deporte, como oficinas de camiones o de Fuerza Civil.

"Vamos por un mínimo de cinco mil voluntarios; aquí se va a estar capacitando a esos cinco mil voluntarios, vamos a tener aquí también activaciones; esta va a ser la embajada del mundial", afirmó García Sepúlveda. "Estamos listos para el mundial, vamos a estar inaugurando muchísima obra, vienen nuevos parques".

WhatsApp Image 2025-11-10 at 10.26.05 PM.jpeg

Alejandra Morales Mariscal, directora general de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, resaltó el papel fundamental de los voluntarios en la próxima edición futbolera.

"Este evento no solo celebra el futbol, celebra el espíritu que nos caracteriza, el espíritu festivo, apasionado y trabajador que siempre nos ha distinguido a la gente de Nuevo León", explicó la funcionaria.

Morales Mariscal calificó al Centro de Voluntarios como "el corazón que late detrás de cada logro", donde se reunirán y planearán quienes harán posible que cada detalle del Mundial en Nuevo León "salga a la perfección".

WhatsApp Image 2025-11-10 at 10.25.40 PM.jpeg

El centro, descrito como un espacio funcional, moderno y accesible, brindará capacitación, atención y operación a los aproximadamente 5 mil voluntarios que participarán.

Los voluntarios recibirán formación especializada en temas clave, incluyendo hospitalidad y atención al visitante, promoción turística y cultura de servicio.

De esta manera, se convertirán en auténticos embajadores del destino durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

En el evento estuvieron presentes Bernardo Bichara, presidente del Consejo Administrativo del Parque Fundidora; Ana Paula Solano, Host City Volunteer Manager; Alejandro Hütt Valenzuela, Host City Manager de FIFA para Monterrey en el Mundial 2026; y otras personalidades ligadas al deporte y la gestión pública.


