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Nuevo León

Inaugura Samuel García andador lineal en Guadalupe

El gobernador contrastó las condiciones actuales del espacio con el pasado, subrayando el impacto de la seguridad y la innovación

  • 06
  • Junio
    2026

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el Gobierno de Nuevo León dio un paso clave en la modernización de su infraestructura urbana. El gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, entregó oficialmente los trabajos de rehabilitación del nuevo Andador Lineal Guadalupe, una obra diseñada para transformar la imagen pública del municipio y garantizar espacios peatonales seguros y sustentables.

Acompañado por el alcalde de Guadalupe, Héctor García, y la directora general de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (CODETUR), Brenda Castro, el mandatario estatal destacó que este proyecto prioriza la movilidad peatonal y fortalece la convivencia social a través de zonas caminables y arboladas.

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"Todo lo que hicimos, toda esta construcción, toda esta obra pública histórica se queda como legado después del mundial. Todo esto lo van a gozar los guadalupenses, lo van a gozar los neoloneses", afirmó García Sepúlveda.

El Gobernador contrastó las condiciones actuales del espacio con el pasado, subrayando el impacto de la seguridad y la innovación: "Hace 10 años no podías andar caminando aquí en la noche, ahora hasta pusimos corredores fosforescentes para los niños, eso es Nuevo León".

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Innovación y sustentabilidad en cifras

La transformación del andador destaca por la implementación de tecnología urbana de vanguardia, posicionándose como uno de los primeros espacios públicos en el estado con estas características.

ConceptoDetalle de la Obra
Área total intervenida2,104 metros cuadrados
Renovación de vialidad1,400 metros de concreto asfáltico
Tecnología innovadoraGuarniciones fotoluminiscentes (corredores fosforescentes)
EquipamientoLuminarias solares, mobiliario urbano y microestaciones

Por su parte, Brenda Castro, titular de CODETUR, enfatizó el impacto social del proyecto: "No solo modernizamos un parque, lo convertimos en un ejemplo y un legado para Nuevo León, tomando en cuenta las necesidades de todas y todos".

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Un corredor estratégico para el turismo internacional

Previo al corte de listón, las autoridades realizaron un recorrido por el andador que incluyó la colocación de Huellas Conmemorativas, acto en el que participó el exjugador de Tigres, Israel Jiménez, junto a invitados especiales.

El proyecto no se limitó al andador principal. Con la participación complementaria del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos (FIDEURB), se habilitaron "parques de bolsillo" y zonas de transición peatonal a lo largo del corredor, garantizando una recuperación urbana integral.

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La relevancia de esta obra es estratégica: Guadalupe es el municipio sede del Estadio de Rayados, uno de los escenarios mundialistas. Con estas acciones, el Estado busca asegurar que la infraestructura metropolitana esté a la altura de los miles de visitantes nacionales e internacionales que se darán cita para la justa futbolística.

Al evento también asistieron funcionarios estatales, municipales y vecinos del sector, quienes celebraron la entrega de este nuevo espacio familiar y deportivo.

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