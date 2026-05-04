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Nuevo León

Inaugura Samuel cancha 520 en primaria Nicolás Bravo

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la relevancia de este espacio como parte del impulso al deporte y la convivencia escolar.

  • 04
  • Mayo
    2026

En el marco de los festejos por el Día de la Niña y el Niño, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la inauguración de una nueva cancha deportiva en la Escuela Primaria Federal Nicolás Bravo, ubicada en la colonia Paseo de las Mitras, en Monterrey.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la relevancia de este espacio como parte del impulso al deporte y la convivencia escolar, al tiempo que subrayó que se trata de la cancha número 520 construida en la entidad.

“Vamos a inaugurar la cancha 520 en el estado de Nuevo León, esta histórica cancha”, expresó.

A la ceremonia asistieron el secretario de Educación en el estado, Juan Paura; la directora general del INDE; directivos del plantel; así como representantes de la Sección 21 y Sección 50 del SNTE.

En su intervención, Juan Paura señaló que esta inauguración forma parte de la celebración del Día del Niño y destacó el talento deportivo presente en la institución.

“Debo comentar que nos acompañan los cuatro equipos que nos van a representar a nivel nacional, son los campeones varonil y femenil, primaria y secundaria del estado, nos van a estar representando en Guadalajara, Jalisco próximamente”, indicó.

Tras los mensajes oficiales, Samuel García participó en una “cascarita” con los equipos de futbol de la primaria, conviviendo con estudiantes en un ambiente festivo.


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