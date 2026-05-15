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Nuevo León

Capullos Nuevo León inaugura nuevo centro de terapias

Este nuevo espacio representa una transformación profunda en la vida de menores con discapacidad o necesidades de rehabilitación

  • 15
  • Mayo
    2026

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezó la inauguración del nuevo edificio de terapia física y tanque terapéutico del proyecto Capullos Renace, obra que beneficiará a más de 100 niñas y niños que viven en el DIF Capullos.

Durante su mensaje, Mariana Rodríguez aseguró que este nuevo espacio representa una transformación profunda en la vida de menores con discapacidad o necesidades de rehabilitación.

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“Hay obras que se llevan por el corazón porque están destinadas a cambiar vidas para siempre”, expresó.

La también titular de Amar a Nuevo León explicó que el nuevo edificio permitirá que bebés, niñas, niños y adolescentes reciban terapias físicas, rehabilitación, terapia ocupacional, hidroterapia y estimulación acuática dentro del mismo Capullos, evitando largos traslados a otras instituciones.

Mariana Rodríguez

Recordó que anteriormente las terapias se realizaban fuera del DIF, situación que representaba desgaste físico y emocional para los menores.

“Para quien vive con una discapacidad y depende de la rehabilitación, un paso en el camino puede implicar muchísimo dolor. Un viaje largo es agotamiento puro”, señaló.

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Rodríguez Cantú detalló que cuando llegó a Capullos encontró instalaciones deterioradas, espacios insuficientes y únicamente tres camionetas para trasladar a todos los menores a distintos centros de atención.

Por ello, dijo, nació el proyecto Capullos Renace, con el objetivo de convertir el espacio en un lugar integral donde las niñas y niños puedan dormir, estudiar, jugar, recibir terapias y desarrollarse sin salir constantemente del recinto.

Mariana Rodríguez

Indicó que actualmente el proyecto ya cuenta con nuevas villas, escuela, espacios recreativos y ahora el nuevo edificio terapéutico, considerado una de las obras más importantes de la transformación del DIF Capullos.

“Hoy este edificio renace por completo, convirtiéndose en un espacio de avance y de integración”, puntualizó.

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Samuel García


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