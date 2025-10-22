Cerrar X
Nuevo León

Inaugura Samuel García Congreso Nacional Universitario

El gobernador abrió el encuentro 'Jóvenes: Motor de México', donde llamó a la juventud a sumarse al cambio cultural rumbo al Mundial 2026

  • 22
  • Octubre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inauguró el Congreso Nacional Universitario “Jóvenes: Motor de México”, un espacio dedicado a promover ideas y liderazgo entre las nuevas generaciones del país.

Durante el acto, el mandatario recibió un reconocimiento por su destacada labor, apoyo y compromiso con la juventud, tanto de Nuevo León como de México, siendo señalado como un referente de liderazgo que impulsa el desarrollo y progreso nacional.

En su discurso, García Sepúlveda exhortó a los jóvenes a participar activamente en el cambio cultural que impulsa su gobierno a través de la campaña “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, en el marco de la llegada del Mundial de la FIFA 2026.

“Hoy, que Nuevo León tiene todo, el Gobierno debe hacer ese llamado de corresponsabilidad, y los que más se van a entusiasmar, les juro, van a ser los jóvenes”, expresó el gobernador.

Agregó que este es el momento oportuno para consolidar el crecimiento del estado. “Si el Gobierno ya tiene la seguridad bien, el agua, la movilidad, este es el momento para explotar turismo, hotelería, deporte, restaurantes, museos, educación, inglés y tecnología”.

image00002.jpeg

El mandatario comparó el potencial de transformación de Monterrey con el de Barcelona tras las Olimpiadas de 1992.

“Si ustedes agarran la bandera y se ponen nuevos, y todo Nuevo León se pone nuevo, vamos a ser la mejor sede y vamos a transformar Monterrey como se transformó Barcelona”, subrayó García Sepúlveda.

image00003.jpeg

En la ceremonia inaugural también participaron el rector de la UANL, Santos Guzmán López, y el coordinador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Abraham Hernández, quienes fueron reconocidos por su trayectoria académica.

image00001.jpeg

Cabe destacar que el Congreso Nacional Universitario “Jóvenes: Motor de México” nació en 2013 y se ha consolidado como la plataforma universitaria más importante del país, al reunir a comunicadores, empresarios, líderes de opinión, funcionarios y deportistas para compartir experiencias de éxito.


