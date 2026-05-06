Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo

Escobedo sumó un nuevo proyecto comercial con la inauguración de una nueva sucursal de Costco, la cual es la más grande de América Latina y desarrollada con una inversión superior a los $100 millones de dólares.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Andrés Mijes y directivos de Costco México, quienes realizaron la apertura y un recorrido del establecimiento que abrirá oficialmente sus puertas el próximo 14 de mayo.

El nuevo complejo se ubica sobre la avenida Sendero Divisorio y es una sucursal que cuenta con una tienda de 20,000 metros cuadrados, estacionamiento de 35,000 metros cuadrados y una gasolinera de una hectárea, convirtiéndose en la más grande de la cadena en Latinoamérica.

El alcalde del municipio, Andrés Mijes, señaló que la llegada de este tipo de inversiones refleja el crecimiento económico que ha registrado el municipio en los últimos años.

“Costco llegó aquí por algo que hoy hace falta en muchos lados: un gobierno que cumple. Aquí las inversiones no se quedan en anuncios o en renders; aquí se aterrizan”, expresó el edil.

La construcción de esta mega sucursal será creadora de cerca 2 mil empleos directos e indirectos, contribuyendo al crecimiento de la economía local.

La apertura de este establecimiento se suma a otros proyectos comerciales e industriales anunciados recientemente en el municipio de Escobedo.

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