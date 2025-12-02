Cerrar X
Nuevo León

Inauguran exposición del Concurso de Fotografía NL 2025

El Gobierno de NL inauguró la muestra del Concurso de Fotografía 2025, con más de 320 obras que destacan identidad, cultura y escenarios del estado

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo en coordinación con la Secretaría de Cultura y CONARTE, inauguró la exposición del Nuevo Concurso de Fotografía Nuevo León 2025, una iniciativa realizada junto con Nikon México para fomentar la participación ciudadana y fortalecer la identidad cultural y turística de la entidad.

La muestra, instalada en la Fototeca Nuevo León, reúne las obras ganadoras y seleccionadas de un certamen que, en esta edición, recibió más de 320 fotografías de alrededor de 110 participantes.

Las imágenes concursaron en cinco categorías: Identidad y Orgullo; Escenarios de Nuevo León; Personalidad Neoleonesa; Tradiciones y Cultura; e Innovación Neoleonesa.

Impulso cultural rumbo al Mundial 2026

La exposición forma parte de la estrategia estatal para proyectar la riqueza cultural, natural e histórica de Nuevo León desde la mirada de su propia comunidad, en el marco de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el evento inaugural, la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que el concurso se consolida como una plataforma que reconoce el talento local y promueve una visión contemporánea del estado.

Señaló que las imágenes permiten apreciar la diversidad neoleonesa desde una narrativa ciudadana.

El concurso retoma la versión realizada en 2019 y 2020, y fue relanzado este año con un enfoque alineado a los ejes estatales de identidad cultural, turismo sostenible, innovación y participación social.

Los jueces Gabriela Guajardo, Carlos Rodríguez “Caroga” y Rosalinda Olivares eligieron a los ganadores de cada categoría:

Identidad y Orgullo

1. lugar: Alfredo Contreras Guardado: Los músicos del noreste

2. lugar: Abner Fabián Aguilar Reyna: Fútbol en el Volcán

3. lugar: Francisco Belmonte Salazar: Cabalgante

Escenarios de Nuevo León

1. lugar: Juan Francisco Peña Pardo:  La Memoria del Agua

2. lugar: Felipe Alejand

ro López Cervantes: Amanecer en la sierra

3. lugar: Federico Padilla Jiménez: Súper Célula Regia

Personalidad Neoleonesa

1. lugar: Cristian Cecaldi Vélez:  Sangre y legado de montaña

2. lugar: Andrés Maldonado Mendoza: Paisaje Hot-Dog

3. lugar: Valeria Alejandra Oviedo Basaldúa: Mesón Estrella

Tradiciones y Cultura

1. lugar: Pablo Sergio Rodríguez Cárdenas: Sudor, cheve y música bien pesada

2. lugar: Madai Calderón Doria: La quema del Diablo

3. lugar: Saúl Hernández Hernández: Sombras del pasado

Innovación Neoleonesa

1. lugar: Juan Enrique Ojeda Cantú: Observatorio UANL

2. lugar: Ricardo Jesús Valdez Rodríguez: Larga exposición, gran conexión

3. lugar: Jesús Christian Bustos García: El despertar del conocimiento

Las fotografías permanecerán exhibidas en la Fototeca Nuevo León del 1 de diciembre de 2025 hasta finales de enero de 2026, con el objetivo de acercar al público una visión diversa y actual del estado, y continuar fortaleciendo la conexión entre cultura, ciudadanía y promoción turística.


