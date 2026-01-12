Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
samuel_cancha_inaugura_6c3cb658b0
Nuevo León

Inauguran cancha en primaria de Monterrey rumbo al Mundial

La cancha forma parte del programa 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'. El gobernador Samuel García participó en una "cascarita" con alumnos del plantel

  • 12
  • Enero
    2026

Alumnos de la Escuela Primaria “Profra. Leonor Reyes Hernández”, en Monterrey, estrenaron una nueva cancha de fútbol como parte de las acciones que buscan fomentar el deporte y la convivencia escolar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cancha forma parte del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” y corresponde a la número 392 entregada en planteles educativos del estado.

Durante el evento, el gobernador Samuel García reiteró el avance que ha tenido Nuevo León en los últimos años, principalmente en materia educativa. 

samuel-cancha.png

“El Nuevo León de hoy es mucho mejor que el de hace cuatro años; la gente está más segura, más educada y más contenta. Viene el Mundial y seguimos creciendo”, expresó el mandatario.

En su mensaje, señaló que el estado se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en indicadores como educación, reducción del rezago educativo, matrícula escolar y programas como educación dual, además del impulso al aprendizaje del idioma inglés. 

La inauguración cerró con un ambiente festivo, cuando el gobernador participó en una “cascarita” con alumnos del plantel. La estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” contempla el uso del futbol como una herramienta de bienestar y desarrollo integral dentro de las escuelas en el contexto de la próxima justa mundialista.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

psg_pagos_uefa_lider_10450cfd82
PSG lidera premios UEFA y embolsa US$168 millones en Champions
EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T140000_704_1471f590f0
Reviven el icónico jersey de México 86 rumbo al Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T134501_372_f073714680
Mike Tomlin deja a Steelers tras 19 años como entrenador en jefe
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_13_at_8_37_00_PM_911155723a
Llega a Monterrey corazón desde Tampico para trasplante
Whats_App_Image_2026_01_13_at_6_54_48_PM_a7ccd6d85e
Donald Trump califica al T-MEC como 'irrelevante'
nl_c4_sur_adrian_8dcbaea5df
Pone Adrián de la Garza primera piedra del C4 Sur
publicidad

Más Vistas

Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
Fallece_hermano_Rocha_Moya_d8c5dbee88
Fallece Antonio Rocha Moya, hermano de Gobernador de Sinaloa
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
publicidad
×