Inauguran 'Mercado Hecho en Nuevo León’ edición Navidad 2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la inauguración del “Mercado Hecho en Nuevo León” edición Navidad 2025, un espacio dedicado a promover el talento local y ofrecer una plataforma de impulso para emprendedores del estado.

El arranque oficial se realizó en la explanada de la Nave Lewis, en el Parque Fundidora, donde el mandatario estatal estuvo acompañado por Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León; el senador Luis Donaldo Colosio; la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; y la secretaria de Economía, Betsabé Rocha.

Durante el evento, Mariana Rodríguez destacó el valor de los emprendedores que participan en esta edición.

“Cada stand que hoy está aquí tiene historia, este mercado es para todos los neoleoneses, este mercado sirve para abrir puertas”, señaló.

Por su parte, Samuel García celebró los avances económicos del estado y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

“Este año le ganamos a la Ciudad de México, nunca le habíamos ganado… según INEGI, es el año que NL quedó en primer lugar en economía”, expresó. “Tenemos economía plena”.

El gobernador invitó a la ciudadanía a apoyar a los negocios locales en esta temporada decembrina.

“Estamos dando este paso a los emprendedores, muchos productos de calidad y ahora en esta época navideña, 250 stands; déjense venir con la cartera bien llena”, agregó.

El Mercado Hecho en Nuevo León permanecerá abierto durante todo el fin de semana en el Parque Fundidora, donde los asistentes podrán encontrar productos artesanales, gastronomía y propuestas creativas hechas por manos neoleonesas.

