Inauguran Innovafest con llamado a impulsar la mejora tecnológica

Con la participación de autoridades estatales, representantes del sector económico y jóvenes emprendedores, fue inaugurado el Innovafest Monterrey 2026, un espacio enfocado en el desarrollo tecnológico, la innovación y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor del país.

El arranque del evento fue encabezado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado de Mariana Rodríguez, la secretaria de Economía estatal Betsabé Rocha y la coordinadora Cecilia Bañuelos, quien acudió en representación del secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard.

Durante su mensaje, las autoridades destacaron que Innovafest nació bajo la idea de que los problemas representan oportunidades para construir soluciones y mejorar la calidad de vida a través de la tecnología y la innovación.

El gobernador Samuel García dirigió unas palabras especialmente a los jóvenes para iniciar avances tecnológicos aplicados a distintos sectores.

“Hoy es un buen foro para que México se pregunte cómo estas tecnologías e innovaciones pueden mejorar la vida de los mexicanos y, en mi caso, los neoleoneses”, expresó.

Asimismo, aseguró que este tipo de encuentros permiten reflexionar sobre el papel que debe desempeñar la tecnología en la sociedad y cómo aprovecharla de manera positiva.

Por su parte, Cecilia Bañuelos señaló que la innovación es clave para enfrentar los retos actuales.

“Innovamos cuando encontramos nuevas tecnologías que salvan vidas, cuando generamos empleos. Hoy México necesita innovar más que nunca; los cambios tecnológicos ahora ocurren en semanas”, expresó.

También se informó que el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, se incorporará en los próximos días a las actividades del festival para conocer de primera mano las innovaciones y proyectos que se presentan en el evento.

Este espacio busca convertirse en un punto de encuentro para innovadores, emprendedores y empresas, además de fortalecer la participación dentro del ecosistema de innovación del país.

Entre los distintos stands instalados en el recinto, participan innovadores y expositores que muestran desarrollos tecnológicos, proyectos creativos y propuestas enfocadas en diversas áreas de impacto social y económico.

Comentarios