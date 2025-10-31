Inauguran Centro Libre para las Mujeres en Escobedo

Como el mejor de los Centros Libres del país fue calificado por la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, el nuevo Centro Libre para las Mujeres inaugurado en la colonia Alianza Real, en el municipio de Escobedo.

El lugar ubicado sobre la avenida Revolución, entre Artículo 123 y Privada Salvatierra, es el número 17 en Nuevo León y el 678 en todo México y forma parte del proyecto federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

Durante la inauguración, la secretaria Hernández resaltó que la participación de los municipios es fundamental para que este tipo de espacios puedan concretarse.

“Quizás la pieza más importante para que sean posibles es la participación del municipio. En muchas ocasiones los alcaldes donan únicamente una pequeña propiedad, comparándolo con un cuarto, pero ese espacio puede representar para una mujer la oportunidad de cambiar su vida”, expresó.

Los Centros Libres para las Mujeres son espacios diseñados para ofrecer atención integral, acompañamiento y herramientas que permitan fortalecer la autonomía y el bienestar de las mujeres.

Entre sus propósitos están crear redes comunitarias, ofrecer asesoría jurídica y psicoemocional, promover la salud y fomentar un cambio cultural que prevenga la violencia.

Al evento asistieron también Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de las Mujeres en el estado; el senador Waldo Fernández, las diputadas locales Greta Barra y Anylú Bendición, además del alcalde de Escobedo, quienes destacaron el esfuerzo conjunto que permitió concretar un espacio de atención y esperanza para la comunidad femenina de la zona norte del municipio.

