Industriales se comprometen a reducir impacto ambiental en NL

Los industriales de Nuevo León se comprometieron a combatir y prevenir los “daños ambientales” que ocasionan, como la mala calidad del aire que persiste en el aire de la urbe regia.

Para lograrlo, firmaron un convenio con la Sermanat y la Profepa, mediante el cual sus plantas y personal se capacitarán en materia de cumplimiento total de las normas ambientales y mejoramiento de procesos.

Con ello, la Iniciativa Privada regia dijo que inicia el camino para lograr la reducción de la contaminación en la urbe regia, así como en la prevención de los daños que ocasiona.

Tras la firma del convenio, este jueves arrancó la capacitación de 18 industrias que por sus emisiones están en condición crítica, para que sean las primeras de un total de 66 que deberán cumplir con las normas ambientales federales.

El acuerdo fue entre representantes de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), el Instituto para la Protección Ambiental (IPA) estatal y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), convocados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La firma se hizo minutos antes de inaugurar el Centro Regional de Prevención y Calidad Ambiental, ubicado en las instalaciones de la Caintra, en Cintermex.

Este hecho se dio luego de que El Horizonte dio a conocer el pasado miércoles el listado de las “gigantes tóxicas” que envenenan el aire de la ciudad con sustancias como dióxido de carbono, plomo, cadmio y arsénico.

Y luego de que este se informó que la contaminación de material particulado como las PM2.5 hasta quintuplican lo que permiten las normas nacionales e internacionales.

La presentación del convenio "IPA-Caintra-Profepa" la iba a presidir la titular de Semarnat, Alicia Bárcenas, pero en su lugar acudió la subsecretaria de regulación de esa dependencia, Ileana Villalobos.

La capacitación a las empresas corre a cargo de la Profepa y ya arrancó este jueves en 18 de ellas, en las instalaciones del Centro, que es el primero en su tipo en la región norte del país y el tercero en todo México.

La Procuradora de Medio Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que en un plazo de 18 meses las empresas capacitadas deberán cumplir con las normas ambientales.

Los nombres de las 66 industrias no fueron revelados, y solo se dijo que fueron elegidas por su condición "crítica" en cuanto a niveles de emisiones, su dimensión y su ubicación.

Villalobos reconoció el compromiso de la Iniciativa Privada regia para reducir emisiones contaminantes.

Detalló que esas 18 industrias que ya están siendo capacitadas representan una cuarta parte de la lista de esas 66.

"Esta es una gran cruzada por la legalidad, el cumplimiento y la autorregulación... En la construcción de soluciones reales en esta región, donde la industria es el motor económico del país, es especialmente valioso que exista este compromiso firme con la mejora continua, con la eficiencia energética, la adopción de tecnologías limpias y, desde luego, la reducción de contaminantes", expresó.

"Son 18 empresas que arrancan hoy su proceso de autoevaluación para el cumplimiento ambiental; esta cifra equivale a casi el 25 por ciento de las instalaciones críticas que se encuentran aquí en Monterrey y que forman parte de Caintra", detalló.

El curso o capacitación consiste en módulos de cursos teóricos y prácticos, en los que las industrias deben implementar tres acciones: un autodiagnóstico en materia de emisiones, definir un plan de acción o estrategia e implementar controles internos que garanticen mejores prácticas.

Tamborrel dijo que, aunque la dependencia a su cargo es coercitiva, también laboran en la prevención de daños al medio ambiente.

"Invitamos a las empresas de Nuevo León a que sean proactivas, a ser buenas vecinas, a restituir los derechos ambientales para que operen con los mínimos (daños) posibles al ambiente, y en cumplimiento a la normatividad ambiental. Esta alianza que estamos consolidando es esencial para que estas 66 empresas cumplan", sostuvo.

El presidente de la Caintra, Jorge Santos Reyna, se comprometió al cumplimiento.

"El Centro Regional que hoy inauguramos refuerza ese camino para las empresas, un espacio de acompañamiento técnico, claridad regulatoria y profesionalización... para que la industria siga avanzando con rigor y responsabilidad", dijo.

El secretario de Medio Ambiente del gobierno estatal, Raúl Lozano, destacó la firma del acuerdo.

Comentarios