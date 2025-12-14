Podcast
Nuevo León

Inauguran centro de tiro a fuego real en academia de Escobedo

Andrés Mijes inauguró el nuevo centro de ejercicios de tiro a fuego real computarizado, ubicado en la Academia de Formación Policial y Capacitación Continua

  • 14
  • Diciembre
    2025

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó la inauguración del nuevo centro de ejercicios de tiro a fuego real computarizado, ubicado en la Academia de Formación Policial y Capacitación Continua, sobre la avenida Las Torres, en el Parque Industrial Escobedo.

Durante el evento, el edil destacó que este espacio fortalecerá la preparación de los elementos de seguridad del municipio. 

“Este espacio da paso a una formación para la seguridad de las familias de nuestro municipio; inauguramos una herramienta clave para quienes nos cuidan”, expresó.

La inversión destinada a este centro supera los $40 millones de pesos y forma parte del fortalecimiento del sistema de seguridad impulsado por la administración municipal. 

e181c2e2-597a-40b3-85fc-13a7d16c8ed5.jfif

Mijes subrayó que la capacitación es fundamental para el desempeño policial. 

“Aquí no se improvisa, se entrena con vigor y con disciplina”, añadió.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Solís, señaló que la nueva infraestructura coloca a la corporación en altos estándares de preparación. 

“Hoy, con enorme orgullo, inauguramos el centro de tiro a fuego real con alta tecnología, el cual coloca a nuestra corporación en altos estándares”, indicó.

El centro fue diseñado para ofrecer entrenamientos con resultados realistas, ya que cuenta con escenarios que simulan situaciones reales, un esquema que, de acuerdo con las autoridades, ya ha demostrado su efectividad en hechos reales.

e3ef307e-a289-4251-a8f1-ec9fb61d6f76.jfif

El objetivo del proyecto es que las y los policías cuenten con las mejores herramientas y entrenamiento conforme a los protocolos establecidos. 

“No es casualidad que nuestra policía sea la única con la certificación CALEA; porque aquí construimos la seguridad de la 4T Norteña y aquí invertimos con equipamiento de primer nivel”, afirmó el alcalde.

Finalmente, Andrés Mijes destacó que la obra representa una apuesta directa por la seguridad de Escobedo.

“Esta obra no es un gasto, es una inversión para la seguridad”, concluyó.


Comentarios

