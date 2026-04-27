Inicia el registro para pensiones de adultos mayores y mujeres

Del 27 de abril al 3 de mayo estará abierto en todo el país el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

En Nuevo León, el delegado de Bienestar, Genaro Rodríguez Teniente, informó que los módulos brindarán atención de lunes a domingo, en horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La Pensión para Adultos Mayores está dirigida a personas de 65 años o más, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar es para mexicanas de 60 a 64 años.

Las sedes de registro pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar

Requisitos:

*Identificación oficial vigente

*CURP reciente

*Acta de nacimiento legible

*Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

*Teléfono de contacto

Calendario de registro por letra inicial del primer apellido:

Lunes 27 de abril: A, B, C

Martes 28 de abril: D, E, F, G, H

Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M

Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 2 de mayo: Todas las letras

Domingo 3 de mayo: Todas las letras





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