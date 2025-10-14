Lanza Adrián Regio Fest rumbo al Mundial 2026

En un evento a puerta cerrada y en un ambiente de gala, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, lanzó oficialmente el Regio Fest rumbo al Mundial FIFA 2026, bajo el lema: “El Mundial es mi casa, el Mundial es en Monterrey”.

Dicho evento tuvo lugar en el histórico Casino Monterrey, donde se congregaron figuras del ámbito político local y regional, empresarios, deportistas y alcaldes metropolitanos, además de contar con la presencia de Alejandro Hütt, quien lidera la organización del Mundial 2026 en la capital regia.

Con una dinámica similar a una alfombra roja, las personalidades fueron ingresando por un camino de color azul y posaron para las fotografías en punto de las 19:00 horas.

Tuvo una ambientación futbolera que incluyó meseros vestidos con camisetas de equipos, castilleros tipo gimnasio de estadio y la presencia de jugadores de Tigres y Rayados; el evento proyectó una visión de unidad y celebración en torno al magno evento deportivo que tendrá como una de sus sedes a Monterrey.

En su mensaje, De la Garza destacó la importancia del Mundial como una plataforma para transformar la ciudad y dejar un legado duradero tanto en lo social como en lo deportivo.

“Siento una enorme responsabilidad, pero sobre todo una profunda gratitud hacia cada persona que ha hecho posible este camino. Porque este Mundial no solo es futbol. Es una oportunidad para mostrarle al mundo quiénes somos, cómo vivimos y cómo recibimos a quienes nos visiten”, declaró el munícipe.

El alcalde anunció una inversión de más de 1,600 millones de pesos como parte de un plan de fortalecimiento de la gestión municipal, con iniciativas como Mi Barrio Bonito, Monterrey se Pinta Solo, Mundialitos de Barrio, Experiencia Monterrey y Regio Fest.

Son cinco programas que explicó De la Garza, en los que destacó la integración de 200 murales y 100 canchas deportivas como parte de lo que se realizará con dicha cifra de inversión para posicionar a la ciudad como destino turístico, cultural y deportivo.

Para concretar estos programas clave, se implementarán seis comisiones, entre las que destacó el edil las de Seguridad, Movilidad e Infraestructura, para garantizar que este evento internacional sea una experiencia gratificante para los extranjeros que visiten Monterrey.

“Nos organizamos en seis comisiones que garanticen por seguridad ilegal; voy a nombrar tres de ellas, las que estimo que son las más importantes; la Comisión de Seguridad implementará operativos de seguridad. Monitoreo en tiempo real y una policía turística mundialista bilingüe que será el rostro amable y protector del Mundial en Monterrey. “La Comisión de Movilidad coordinará rutas especiales de la región ruta, señalética moderna, carriles reversibles y comunicación constante para asegurar una movilidad ordenada y eficiente, siempre en coordinación con los diferentes municipios del área metropolitana. “La Comisión de Infraestructura ejecutará obras urbanas, mantenimiento y embellecimiento de espacios públicos, asegurando que Monterrey luzca en su mejor versión durante todo el Mundial, destacó De la Garza.

El acto concluyó con la proyección de un video en gran formato sobre las paredes del Palacio Municipal de Monterrey, tras la cual se invitó a los asistentes a apreciar cómo este edificio se cubrió con el ambiente futbolero desde el balcón.

También se realizó una dinámica simbólica de firma de camisetas deportivas, donde De la Garza signó una playera con el número 27, dejando una clara alusión a las próximas elecciones del 2027.

Monterrey se alista así para convertirse no solo en sede mundialista, sino en ejemplo de cómo el deporte puede impulsar transformación urbana, participación ciudadana y desarrollo turístico a menos de nueve meses del Mundial de fútbol 2026.

Comentarios