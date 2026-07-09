Más de 900 mil personas disfrutaron el Regio Fest en MTY

el Parque España recibió 112 mil visitantes, mientras que la Plaza Zaragoza concentró a 97 mil personas. El mayor flujo se registró en el Barrio Antiguo

Tras casi un mes de actividades por la Copa Mundial FIFA 2026, el municipio de Monterrey informó la conclusión del Regio Fest, que reunió a más de 900 mil personas en sus principales sedes y cerró con saldo blanco gracias al operativo de seguridad y protección civil implementado durante el evento.

Del 11 de junio al 5 de julio, la Plaza Zaragoza, el Parque España y el Barrio Antiguo se convirtieron en los principales puntos de encuentro para miles de aficionados locales, nacionales y extranjeros que disfrutaron de la fiesta mundialista con transmisiones de partidos, actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento.

De acuerdo con el municipio, el Parque España recibió 112 mil visitantes, mientras que la Plaza Zaragoza concentró a 97 mil personas. El mayor flujo se registró en el Barrio Antiguo, donde 702 mil paseantes recorrieron el renovado corredor turístico, consolidándolo como uno de los principales atractivos de la ciudad durante el Mundial.

“La afluencia de los espacios municipales donde se desarrollaron las actividades fue inédita; con 112 mil visitantes al Parque España, donde predominó un ambiente familiar; 97 mil en la Plaza Zaragoza, que vibró con la emoción del futbol; y 702 mil paseantes que disfrutaron de las opciones gastronómicas, culturales y de entretenimiento que seguirá ofreciendo el renovado Barrio Antiguo”, informó el municipio.

Las tres sedes reunieron a más de 900 mil personas, que vivieron el ambiente de celebración en torno a la justa deportiva.

“Durante el Regio Fest, a pesar de la alta concentración de personas, no se registraron incidentes de consideración gracias a la planeación y ejecución de un detallado operativo de la Policía de Monterrey y Protección Civil de Monterrey, así como la atención y orientación por parte de nuestros voluntarios, los Anfitriones Regios. Además, el gran esfuerzo de la Secretaría de Servicios Públicos permitió la limpieza constante de vialidades y espacios públicos, lo que dio a regios y visitantes un ambiente más agradable”, señalaron.

Las autoridades destacaron que la rehabilitación del Barrio Antiguo, junto con la instalación del nuevo Centro de Comando y Control (C2) de la Policía de Monterrey, representa uno de los legados permanentes que deja la justa deportiva para la capital de Nuevo León.

Con la conclusión del Regio Fest, el municipio informó que volverán a aplicarse de manera ordinaria las disposiciones establecidas en los reglamentos de Justicia Cívica y de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas Alcohólicas en todo el territorio municipal.

Finalmente, Monterrey agradeció a la ciudadanía, así como a los visitantes nacionales e internacionales, por formar parte de esta celebración, que calificó como un acontecimiento histórico para la ciudad y un escaparate que fortaleció su imagen como destino turístico y sede de grandes eventos internacionales.