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Nuevo León

Inicia Manuel Guerra subasta de vehículos oficiales en García

Las unidades están en exhibición en un terreno ubicado sobre la calle Potasio, a un costado de la Presidencia Municipal y del Teatro de la Ciudad

  • 02
  • Junio
    2026

Con el objetivo de sanear las finanzas públicas, liberar espacios y ofrecer opciones accesibles para las familias y comerciantes locales, el Gobierno Municipal de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, puso en marcha la “Subasta Pública de la Gente”.

A través de esta iniciativa, la administración pone a la venta 67 vehículos oficiales que ya se encuentran fuera de operación. Las unidades están en exhibición en un terreno ubicado sobre la calle Potasio, a un costado de la Presidencia Municipal y del Teatro de la Ciudad, donde los interesados pueden revisar sus condiciones físicas y mecánicas.

“Estamos arrancando la Subasta Pública de la Gente, una nueva jornada que permite darle un mejor destino a vehículos que ya no son funcionales para la administración municipal, pero que pueden representar una oportunidad para algún vecino, emprendedor o comerciante”, señaló el alcalde Guerra Cavazos durante un recorrido de supervisión.

Un ganar-ganar para el municipio y la ciudadanía

El presidente municipal explicó que la estrategia tiene un doble beneficio para García: elimina por completo los costos de almacenamiento, seguros y mantenimiento de unidades en desuso, y al mismo tiempo, transforma ese pasivo en recursos frescos que serán destinados a proyectos comunitarios.

La flotilla disponible incluye una gran variedad de opciones con precios de salida muy competitivos:

  • Camionetas y automóviles tipo sedán.

  • Motocicletas.

  • Unidades de rescate y seguridad como patrullas y ambulancias.

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“Hay vehículos con gran potencial para reparación, refacciones o proyectos de trabajo. Queremos que la gente participe y aproveche esta subasta transparente y abierta para todos”, añadió el edil.

Requisitos y mecánica de participación

La titular de Patrimonio Municipal, Paloma García Gatica, precisó que la convocatoria es nacional, por lo que pueden participar ciudadanos de cualquier municipio del país. Los interesados deberán cumplir con la entrega de los siguientes documentos:

  1. Identificación oficial vigente.

  2. Comprobante de domicilio.

  3. Constancia de situación fiscal (con antigüedad no mayor a tres meses).

📋 Detalles del Proceso Comercial

  • Costo de las bases: 2,000 pesos (da derecho a pujar hasta por dos vehículos).

  • Precios de salida: Desde los 5,000 pesos (según las condiciones de la unidad).

  • Recepción de ofertas: De lunes a jueves, mediante el formato de sobre cerrado.

  • Cierre y fallo: El próximo viernes se realizará el evento de conclusión de esta primera jornada, donde se abrirán los sobres, se anunciarán las ofertas ganadoras y se formalizará la asignación.

  • Condiciones de pago: Los ganadores deberán cubrir un anticipo del 20% del valor ofertado, además de un depósito en garantía de 2,000 pesos.

Finalmente, Manuel Guerra Cavazos reiteró la invitación a la población para que acuda al sitio de exhibición, se informe y participe activamente en lo que calificó como un proceso transparente y de beneficio mutuo para las familias y el municipio.


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