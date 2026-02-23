Podcast
Finanzas

Anuncia Secretaría de Economía Festival de Emprendimiento en NL

El 2 de mayo el estado será sede regional del festival 'InnovaFest 2026: la nueva era de la innovación en México', como parte de una gira nacional

  • 23
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, anunció la realización del “InnovaFest 2026: la nueva era de la innovación en México”, un festival de emprendimiento que tendrá como una de sus sedes a Monterrey, Nuevo León. 

El evento en la capital regiomontana se llevará a cabo el 2 de mayo y forma parte de una estrategia nacional para impulsar proyectos innovadores con impacto económico.

El anuncio se dio durante el lanzamiento de la plataforma InnovaFest 2026 en Ciudad de México, donde se detalló que también habrá encuentros regionales en Querétaro, Guadalajara, Mérida y Morelos.

“Pienso que es un esfuerzo nacional que tenemos que hacer”, afirmó Ebrard, al subrayar que la innovación es clave para aumentar el valor de la economía mexicana.

Asimismo, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, destacó que el número de patentes creció más del 30% en un año.

Por otro lado, Ebrard adelantó que este año se ampliará la cobertura territorial.

“Vamos a estar en Monterrey y no solo es entregar premios, sino apoyar las iniciativas que representan”, dijo. 

WhatsApp Image 2026-02-23 at 1.39.31 PM.jpeg

El objetivo es que personas con proyectos, pero sin financiamiento, puedan presentarlos ante la Secretaría para vincularlos con fondos públicos y privados, como Nacional Financiera y Fondo de Fondos.

Entre los casos de éxito mencionados destaca el desarrollo de semiconductores diseñados en México que comenzarán a producirse este año. 

Además, participan iniciativas en inteligencia artificial, electromovilidad, robótica y fintech, consolidando al InnovaFest como una plataforma para traducir innovación en valor de mercado y fortalecer el contenido nacional en sectores estratégicos.

 

 

 

 


