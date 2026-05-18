Apalancarán desarrollo de emprendedores en NL

Nuevo León se alista para ser sede del Festival de la Innovación “InnovaFest 2026”, que organizan en conjunto las secretarías federal y estatal de Economía, y que se celebrará el próximo 29 de mayo.

La secretaria estatal de Economía, Betsabé Rocha Nieto, acompañada del representante de la Secretaría de Economía federal, José Ángel del Valle, señaló que “InnovaFest 2026” se constituye en una plataforma para impulsar la innovación como palanca del desarrollo de los emprendedores.

“Sabemos que México está lleno de talentos y hoy es bien importante que todos esos talentos, uno, puedan registrarse, dos, puedan patentarse y tres, que podamos visibilizarlos, porque creo que es algo que ya está en el ADN mexicano, pero es importantísimo que sea parte de la política pública para que podamos seguir incidiendo en la innovación, en que aquel que tiene una idea, que hace una mejora, cómo patentarla, cómo registrarla, pero lo más importante es cómo ponerla en el mercado, cómo comercializarla”, manifestó durante el Nuevo León Informa.

Para esta edición, el evento se desarrollará en cinco estados, comenzando por Nuevo León, seguido de Querétaro, Jalisco, Yucatán y cerrando en Morelos, y repartirá una bolsa de $17 millones de pesos en premios.

“¿Por qué Nuevo León? Ustedes saben, somos primer lugar en muchos indicadores, 43 de 50 indicadores económicos somos primer lugar; primer lugar en generación de riqueza, de empleo, de exportaciones, de inversión, pero hoy nosotros sabemos que tenemos mucho que aportar al tema innovación”, subrayó.

Agregó que esta práctica es la que ha permitido que “nuestras industrias sean resilientes porque hacemos más con menos, mejoramos y sobre todo competimos, no solamente con México, porque creo que eso ya quedó muy atrás; hoy competimos con el mundo entero”.

Destacó que el evento presentará propuestas y programas de empresas y universidades que impulsan la innovación, para apoyar los proyectos para nuevos negocios.

José Ángel del Valle, representante del secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, subrayó que la visión de “InnovaFest 2026” es adentrar al mercado a los innovadores que presenten sus ideas y proyectos.

"¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en conjunto con el gobierno del estado? “Atraer a todas esas personas para que nos compartan esas mismas ideas y nosotros ver de alguna u otra forma cómo las vamos sacando al mercado”, puntualizó.

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