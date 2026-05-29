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Finanzas

Nuevo León cierra InnovaFest y entrega estafeta a Querétaro

Previo a la entrega de estafeta del evento, se realizó el panel “Mentes en Acción”, en donde emprendedores presentaron sus proyectos a autoridades

  • 29
  • Mayo
    2026

Nuevo León concluyó con las actividades del InnovaFest Monterrey, una jornada de actividades ligadas al tema de emprendimiento e innovación y donde 24 proyectos resultaron galardonados con financiamiento y en especie.

Emprendedores presentan proyectos ante autoridades e inversionistas

Previo a la entrega de estafeta del evento, se realizó el panel “Mentes en Acción”, en donde emprendedores presentaron sus proyectos a autoridades, inversionistas, empresarios y expertos en busca de cristalizarlos.

Así, ante el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el gobernador de Nuevo León y empresarios como Jorge Santos Reyna, CEO de Arca Continental, y Adrián Sada Cueva, de Vitro, expusieron el alcance e impacto económico y social que tendrían sus proyectos al expandirse o crecer.

Entre ellos destacaron algunos enfocados en el tema ambiental y de salud.

05 Va Samuel García Por Un Nuevo León Más Tecnológico.JPG

Nuevo León entrega la estafeta a Querétaro

Al concluir esta presentación, se llevó a cabo la clausura del evento, en donde Samuel García, gobernador del estado, entregó a Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, la estafeta de la entidad que será sede del siguiente InnovaFest, y que se efectuará el próximo 21 de agosto.

“Quiero agradecerles a todos, fueron muchos proyectos realmente de muy buen nivel y me da mucho gusto que hayan escogido a esta primera sede a Nuevo León, si algo nos caracteriza es ese gen emprendedor. Me dio mucho gusto ver proyectos en nanotecnología, biología, inteligencia artificial, los de residuos médicos”.

En su mensaje final, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó el buen papel que tuvo Nuevo León como sede del InnovaFest por lo que lo deja como un reto a superar para Querétaro.

“Será en Querétaro el 21 de agosto, que dicen que va a estar más grande que en Monterrey, va a ser un buen reto”.

Tras recibir la estafeta, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, mencionó que en su estado existe buena mano de obra por lo que harán lo propio para seguir yendo “al siguiente nivel”.

02 Va Samuel García Por Un Nuevo León Más Tecnológico.JPG

Reconocen proyectos innovadores con financiamiento

Cabe mencionar que en el primer corte del Premio a la Innovación Mexicana 2026, reconocieron 8 proyectos en etapa temprana, 8 proyectos en etapa avanzada y 8 proyectos sobresalientes.

En conjunto, los proyectos distinguidos abarcan desafíos y oportunidades particularmente en los campos de la salud, biotecnología, inteligencia artificial, transición energética, sostenibilidad ambiental, industria y manufactura avanzada, economía circular y agricultura de precisión.

Se contó con una fuerte participación de equipos multidisciplinarios, emprendedores, estudiantes, investigadores y desarrolladores tecnológicos provenientes principalmente de estados como Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí.

Los premios otorgados fueron de $150,000 pesos, $250,000 pesos y en especie.

04 Va Samuel García Por Un Nuevo León Más Tecnológico.JPG


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