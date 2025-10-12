Cerrar X
Nuevo León

Instalan 'Hagamos la Diferencia' en apoyo a familias de Veracruz

A través del DIF presidido por Gaby Oyervide, se instaló el centro de acopio para recaudar víveres como arroz, frijol, lentejas y leche en polvo

  • 12
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Monterrey instaló el centro de acopio "Hagamos la Diferencia" para apoyar a las familias de Veracruz que resultaron afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en los últimos días.

El centro de acopio se encuentra en las oficinas generales del DIF Monterrey, ubicadas en la Calle Loma Redonda #1500, Colonia Loma Larga.

Estarán habilitados a partir de hoy, para recibir artículos de limpieza y alimentos no perecederos, las 24 horas del día.

Entre los productos sugeridos para donar se encuentran: 

  • Arroz
  • Frijol
  • Lentejas
  • Azúcar
  • Pasta
  • Aceite
  • Atún 
  • Sopas instantáneas
  • Café
  • Leche en polvo
  • Enlatados

Con esta acción, el Gobierno de Monterrey reafirma su compromiso en apoyo ante las emergencias, al demostrar que la comunidad regiomontana siempre está lista para solidarizarse.


