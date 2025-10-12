Instalan 'Hagamos la Diferencia' en apoyo a familias de Veracruz

El Gobierno de Monterrey instaló el centro de acopio "Hagamos la Diferencia" para apoyar a las familias de Veracruz que resultaron afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en los últimos días.

El centro de acopio se encuentra en las oficinas generales del DIF Monterrey, ubicadas en la Calle Loma Redonda #1500, Colonia Loma Larga.

Estarán habilitados a partir de hoy, para recibir artículos de limpieza y alimentos no perecederos, las 24 horas del día.

Entre los productos sugeridos para donar se encuentran:

Arroz

Frijol

Lentejas

Azúcar

Pasta

Aceite

Atún

Sopas instantáneas

Café

Leche en polvo

Enlatados

Con esta acción, el Gobierno de Monterrey reafirma su compromiso en apoyo ante las emergencias, al demostrar que la comunidad regiomontana siempre está lista para solidarizarse.

