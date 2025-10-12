Instalan 'Hagamos la Diferencia' en apoyo a familias de Veracruz
A través del DIF presidido por Gaby Oyervide, se instaló el centro de acopio para recaudar víveres como arroz, frijol, lentejas y leche en polvo
El Gobierno de Monterrey instaló el centro de acopio "Hagamos la Diferencia" para apoyar a las familias de Veracruz que resultaron afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en los últimos días.
El centro de acopio se encuentra en las oficinas generales del DIF Monterrey, ubicadas en la Calle Loma Redonda #1500, Colonia Loma Larga.
Estarán habilitados a partir de hoy, para recibir artículos de limpieza y alimentos no perecederos, las 24 horas del día.
Entre los productos sugeridos para donar se encuentran:
- Arroz
- Frijol
- Lentejas
- Azúcar
- Pasta
- Aceite
- Atún
- Sopas instantáneas
- Café
- Leche en polvo
- Enlatados
Con esta acción, el Gobierno de Monterrey reafirma su compromiso en apoyo ante las emergencias, al demostrar que la comunidad regiomontana siempre está lista para solidarizarse.
