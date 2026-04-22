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Tamaulipas

Instalan centro de acopio para apoyar a familias vulnerables

Las donaciones se recibirán de lunes a viernes en oficinas municipales y serán entregadas dos veces por semana a personas de escasos recursos

  • 22
  • Abril
    2026

La Secretaría Municipal de Bienestar instaló un centro de acopio e hizo un llamado a la ciudadanía a donar ropa y zapatos en buen estado, así como medicamento no caducado.

Estos artículos se entregarán dos veces por semana a las familias vulnerables y de escasos recursos económicos.

El Centro de Acopio está ubicado en las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social, en el Edificio Anexo a la Presidencia Municipal, en la Calle Maclovio Herrera y Juárez.

El horario es de lunes a viernes de las 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Se aclara a la ciudadanía que no se aceptan artículos de uso personal, ropa rota y ropa manchada.

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