Instalan puestos de mando ante lluvias en el centro del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó la instalación de puestos de mando en Puebla, Veracruz e Hidalgo ante el pronóstico de fuertes lluvias

  • 09
  • Noviembre
    2025

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó la instalación de puestos de mando en Puebla, Veracruz e Hidalgo ante el pronóstico de fuertes lluvias en las próximas horas.

La medida, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca coordinar acciones con autoridades estatales y municipales “para proteger a la población y reducir riesgos”, informó la dependencia en un comunicado emitido este sábado 8 de noviembre.

Las tres entidades se encuentran entre las más afectadas por las precipitaciones de inicios de octubre, que dejaron 83 personas fallecidas y 16 desaparecidas. Veracruz fue el estado con mayor número de víctimas (37), seguido de Puebla (23) e Hidalgo (22).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la entrada del frente frío número 13 durante la noche del sábado y primeras horas del domingo, impulsado por una masa de aire ártica que ocasionará lluvias intensas, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura.

De acuerdo con el organismo, se esperan lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, e intensas en Puebla, Campeche y Quintana Roo. También se prevén lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían generar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.


