Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_10_at_11_13_32_PM_2466eae582
Nuevo León

Instalan paradas de autobuses climatizadas en Guadalupe

La nueva parada ofrece aire acondicionado para hasta 14 personas y está equipada con Wi-Fi y dos cargadores inalámbricos para dispositivos móviles

  • 11
  • Septiembre
    2025

Para ayudar a protegerse de las altas temperaturas a los usuarios mientras esperan el transporte público, se instaló la primera de una serie de paradas de camión climatizadas en la urbe regia.

La innovadora cabina se encuentra en el municipio de Guadalupe, sobre la avenida Pablo Livas, frente al Tecnológico de Nuevo León.

La nueva parada no solo ofrece aire acondicionado para hasta 14 personas, sino que también está equipada con Wi-Fi y dos cargadores inalámbricos para dispositivos móviles.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, destacó que esta es la primera de su tipo en Latinoamérica y está diseñada para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios del transporte público.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 11.13.32 PM.jpeg

“La primera en Latinoamérica, es una cabina que tiene clima, que tiene Wi-Fi, que tiene todo lo necesario para que los jóvenes y las personas que hacen uso de ella la disfruten.

“Nosotros sabemos que hoy la movilidad es parte fundamental de nuestra ciudad, y esta primera caseta está en un lugar donde vamos a tener gente de todo el mundo, que van a poder disfrutar de un Guadalupe moderno.

“Nosotros sabemos que hoy la movilidad es parte fundamental de nuestra ciudad, y esta primera caseta está en un lugar donde vamos a tener gente de todo el mundo, que van a poder disfrutar de un Guadalupe moderno”, dijo el alcalde.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 11.13.32 PM (1).jpeg

La cabina estará en servicio durante el horario del transporte público, de 5:00 a.m. a 12:00 a.m. Se espera que el proyecto se expanda a otras zonas de Guadalupe y que otros municipios se unan a la iniciativa, adaptando sus paradas de camión a las condiciones climáticas locales, al igual que en otros países donde se han instalado paradas con calefacción para climas fríos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

91f6b0d7_684f_4d47_8898_7bf8493628c4_6435b5c626
Realizarán nuevo desfogue en la Presa La Boca esta tarde
sheinbaum_pipa_gas_9cd225da69
Sheinbaum ofrece apoyo a familias tras explosión de pipa en CDMX
INFO_7_UNA_FOTO_1_c2844c6f0f
Inicia búsqueda de mujer arrastrada por la corriente en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_83_4e268e9933
Declaran culpable a Jair Bolsonaro por fallido golpe de Estado
EH_UNA_FOTO_82_b3b4ce44c1
Eligen titular de Comisión Nacional de Búsqueda pese a crisis
EH_UNA_FOTO_81_9f312591dd
Despliegan acciones para prevenir el suicidio en cinco penales
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
publicidad
×