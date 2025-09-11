Instalan paradas de autobuses climatizadas en Guadalupe

Para ayudar a protegerse de las altas temperaturas a los usuarios mientras esperan el transporte público, se instaló la primera de una serie de paradas de camión climatizadas en la urbe regia.

La innovadora cabina se encuentra en el municipio de Guadalupe, sobre la avenida Pablo Livas, frente al Tecnológico de Nuevo León.

La nueva parada no solo ofrece aire acondicionado para hasta 14 personas, sino que también está equipada con Wi-Fi y dos cargadores inalámbricos para dispositivos móviles.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, destacó que esta es la primera de su tipo en Latinoamérica y está diseñada para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios del transporte público.

“La primera en Latinoamérica, es una cabina que tiene clima, que tiene Wi-Fi, que tiene todo lo necesario para que los jóvenes y las personas que hacen uso de ella la disfruten.

“Nosotros sabemos que hoy la movilidad es parte fundamental de nuestra ciudad, y esta primera caseta está en un lugar donde vamos a tener gente de todo el mundo, que van a poder disfrutar de un Guadalupe moderno.

La cabina estará en servicio durante el horario del transporte público, de 5:00 a.m. a 12:00 a.m. Se espera que el proyecto se expanda a otras zonas de Guadalupe y que otros municipios se unan a la iniciativa, adaptando sus paradas de camión a las condiciones climáticas locales, al igual que en otros países donde se han instalado paradas con calefacción para climas fríos.

