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Nuevo León

Instalan señalética para senderistas en el Cerro de la Silla

Se instalaron 42 elementos entre letreros informativos, mapas y marcadores kilométricos distribuidos en accesos y senderos ya consolidados

  • 06
  • Junio
    2026

El Cerro de la Silla cuenta desde ahora con nueva señalética para orientar a los miles de visitantes que recorren sus senderos, como parte de una estrategia que busca mejorar la seguridad, reducir extravíos y promover la conservación de las áreas naturales más emblemáticas de Nuevo León.

La intervención forma parte del proyecto "Senderos Mundialistas", que contempla la señalización de aproximadamente 95 kilómetros de veredas en distintos espacios naturales del estado. 

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En el Cerro de la Silla se instalaron 42 elementos entre letreros informativos, mapas y marcadores kilométricos distribuidos en accesos y senderos ya consolidados.

Durante el evento, el gobernador Samuel García acompañado de la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, y del alcalde municipal, Héctor García, destacó que esta ruta se integra a una serie de proyectos de infraestructura rumbo al evento deportivo. 

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“Este sendero no está aislado. Es parte de todo el Distrito FIFA, pero  a partir de  julio ya es el Distrito Infantil único en México aquí en Guadalupe…

“Este sendero que realmente va a ser el Mirador de este Distrito, quien suba va a poder apreciar todos los puentes que hicimos juntos para conectar este sendero con el Parque del Agua, dos nuevos, más de cuatro puentes. La gente va a poder venir aquí a su mirador, hace ejercicio y va a poder bajar y conectar con el Parque del Agua" expresó el mandatario.

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Durante el evento también fue presentada una intervención artística denominada "Cerro de la Silla-Mirador", un mural ubicado en la zona del Mirador del Teleférico. 

El mural fue desarrollado en coordinación entre organismos de desarrollo urbano y empresas privadas, utilizando más de 40 cubetas de pintura. Sus impulsores señalaron que el objetivo es mejorar la imagen de uno de los principales símbolos naturales de Nuevo León y reforzar su atractivo turístico.

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