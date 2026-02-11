Instalan en Nuevo León Mesa FIFA a 120 días del Mundial

A 120 días del arranque del Mundial, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la instalación formal de la Mesa FIFA, un órgano de coordinación estratégica para fortalecer la seguridad y la logística rumbo al evento internacional.

"Y como habíamos quedado, a partir de hoy vamos a instaurar la mesa FIFA, es la mesa previa rumbo al Mundial, estamos hoy exactamente a 4 meses, 120 días muy buenos para que siga la tendencia a la baja y si me permiten, blindar aún más a Nuevo León", apuntó el mandatario estatal.

El García señaló que esta mesa será clave para mantener la tendencia a la baja en delitos de alto impacto y “blindar aún más a Nuevo León”, entidad que, aseguró, registra sus mejores indicadores de seguridad en los últimos 15 años.

Como parte del reforzamiento, García informó que se sumarán 4 mil 142 elementos del Gobierno Federal, entre Ejército, Sedena y Fuerza Aérea, quienes apoyarán las labores de vigilancia y prevención.

“Me da mucho gusto decirle a Nuevo León que se van a sumar a las Fuerzas de Seguridad Pública 4142 elementos del Gobierno Federal, Ejército, Sedena, Fuerza Aérea.”, expresó el gobernador, al destacar que enero y lo que va de febrero presentan el menor número de delitos de alto impacto.

Mesa ampliará funciones y horario

La Mesa FIFA sesionará inicialmente los miércoles de 8:00 a 10:00 horas y, de ser necesario, también los viernes.

Además de seguridad, abordará temas de movilidad, monitoreo, control de multitudes y coordinación operativa en estadios y zonas turísticas.

"Y en ese sentido, pedirle a la mesa que derivado de estas acciones vamos a ampliar el horario de 8 a 10, miércoles y viernes, porque ya no sólo hay seguridad, es también ver movilidad, ver estrategias de coordinación, monitoreo, multitud".

En marzo, las reuniones se trasladarán al nuevo edificio de Fuerza Civil, donde operará el C5 para fortalecer las labores de inteligencia y respuesta inmediata.

Se integran municipios y dependencias

De manera permanente participarán los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Santiago, San Pedro y Apodaca, debido a que en estas localidades se desarrollarán actividades clave como partidos, entrenamientos, FanFest y operaciones aeroportuarias.

"El nuevo edificio de Fuerza Civil que muy pronto ahí les voy a pedir migrar para tener el C5 a la mano y también invitar a los municipios de Monterrey, Apodaca, Santiago, Guadalupe, San Pedro y San Nicolás. A estas mesas ya de manera permanente, ahí está el estadio en Guadalupe, el FanFest en Monterrey, el entrenamiento en el estadio de Tigres en San Nicolás, el barrial en Santiago, el turismo en San Pedro, el aeropuerto en Apodaca", señaló el gobernador.

También serán incorporadas dependencias como Turismo, Movilidad y Protección Civil, así como plataformas digitales de transporte y nuevas aplicaciones con inteligencia artificial que permitirán a los turistas acceder al 911 en distintos idiomas y consultar servicios como hospedaje, restaurantes y atracciones.

Mundial como impulso para el estado

El gobernador afirmó que el Mundial representará un impulso para mejorar infraestructura, movilidad y presupuesto en seguridad, además de proyectar obras como el nuevo aeropuerto, el Metro y carreteras.

Aunque en Nuevo León se disputarán cuatro partidos, el evento y el FanFest continuarán hasta la final, a celebrarse a finales de julio, lo que mantendrá la afluencia turística durante varias semanas.

"Va a seguir habiendo aquí turismo, fiesta y espero que México pase el quinto y hasta el sexto juego. Vamos a ver, entonces declaramos formalmente instalada la mesa FIFA, nos estaríamos viendo los miércoles de 8 a 10 y si es necesario los viernes también. Y más adelante, en marzo, nos brincamos de palacio a la nueva sede Headquarters de Fuerzas Civiles".

Finalmente, Samuel García declaró formalmente instalada la Mesa FIFA y llamó a las autoridades a trabajar de manera coordinada para que el Mundial se viva en un ambiente seguro y pacífico en la entidad.

Comentarios