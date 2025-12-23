Podcast
EH_UNA_FOTO_2_a4957859c4
Tamaulipas

Instalan pino navideño en Reynosa con fotos de desaparecidos

Madres buscadoras instalaron en Reynosa un pino navideño adornado con fotografías de desaparecidos como acto de protesta por la falta de resultados

  • 23
  • Diciembre
    2025

Este podría ser el pino navideño más triste de México. Se encuentra en la ciudad de Reynosa y no fue colocado para celebrar la Navidad, sino como un acto de protesta.

El árbol fue instalado por madres buscadoras como un símbolo del dolor y la exigencia de justicia ante la falta de resultados por parte de las autoridades en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

En lugar de esferas y luces, el pino fue adornado con las fotografías de hombres y mujeres que continúan sin regresar a casa.

La vocera del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Edith González, explicó que esta manifestación forma parte de una marcha que realizan año con año durante la temporada decembrina.

“Una vez más iniciamos con esta marcha que denominamos Sin ellos no hay Navidad, no tenemos nada que festejar nosotros como familiares que buscamos a un ser querido; estas fechas son de unión familiar, pero a nosotros nos pega aún más la ausencia”, expresó.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 2.16.06 PM.jpeg

Posteriormente, madres y familiares salieron a las calles con pancartas en mano, decididas a hacerse visibles.

Vencieron el miedo y alzaron la voz, pese a los riesgos que implica exigir justicia en una de las entidades más golpeadas por la violencia.

María Martha García Cruz, quien busca a su hijo, relató el caso de su familiar desaparecido en este año.

“Busco a mi hijo, Gerardo Ramón García, acaba de cumplir 29 años; desapareció el 16 de mayo aquí en Reynosa, en la colonia Narciso Mendoza, después de asistir a una fiesta. El gobierno dice que está trabajando, pero no hemos visto avances en el caso”, señaló.

Para miles de familias en Tamaulipas, estas fechas decembrinas no representan motivo de celebración.

De acuerdo con cifras oficiales, al menos 15 mil hogares en el estado enfrentan esta temporada con una silla vacía.

Es una ausencia que se mantiene con la esperanza de que ese familiar desaparecido regrese algún día y pueda compartir nuevamente las fiestas de diciembre.

María del Carmen Ramírez Santos, quien también busca a su hijo, compartió el impacto emocional que enfrentan durante estas fechas.

“Es muy triste, porque hay una silla vacía y un plato vacío que hace falta en la casa; no es igual, hace falta su alegría. Para nosotros no hay días festivos y el gobierno no ha dado resultados”, lamentó.

Edith González advirtió que la cifra de personas desaparecidas continúa en aumento en Tamaulipas.

“Sinceramente, la estadística se ha repuntado en los últimos meses; ya podemos decir que hay más de 14 mil o 15 mil desaparecidos, solo contando los casos con denuncia, porque existe una cifra negra de personas que aún no denuncian por temor”, explicó.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 2.16.05 PM.jpeg

Sin embargo, el miedo entre los familiares de las víctimas persiste y, por difícil que parezca, se dirige hacia las propias instituciones de gobierno.

Denuncian que en los últimos años no han recibido resultados concretos por parte de las instancias encargadas de la búsqueda y la procuración de justicia.

Claudia Lourdes Muñoz Flores, quien busca a su yerno, señaló que el temor a represalias impide que muchas familias hablen.

“Desgraciadamente, todos tienen miedo de decir lo que sienten; nosotros sabemos que fue el gobierno quien se los llevó y ya no supimos nada de ellos. Hemos presentado denuncias y nadie nos da razón; duele mucho, porque nos hacen falta en casa”, expresó.

 

 


Comentarios

