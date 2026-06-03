Instituto Estatal de las Mujeres instala 200 'Puntos Naranja'

Con el objetivo de fortalecer la protección y brindar atención inmediata a mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo, el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León (IEM) sumó 200 nuevos establecimientos a la red de resguardo temporal “Punto Naranja” durante el mes de mayo, mediante alianzas estratégicas con los sectores empresarial y educativo. Patricia Salazar, presidenta ejecutiva del IEM, destacó que esta expansión responde a una instrucción directa del gobernador Samuel García para garantizar la seguridad de las mujeres en sus trayectos cotidianos. “Queremos que las mujeres vean a los Puntos Naranja como ‘un cachito’ de su casa, que sientan que es un espacio seguro, un lugar donde pueden hacer una llamada a un familiar cuando se sientan en una situación de vulnerabilidad”, expresó la titular del instituto.

Personal capacitado para auxilio inmediato

Para asegurar la efectividad del programa, el IEM impartió un programa formativo de 20 horas al personal de los establecimientos aliados. Durante el mes de mayo, 128 empleados completaron esta preparación, convirtiéndose en réplicas de conocimiento para el resto de sus compañeros en cada sede.

La capacitación especializada incluye:

Protocolo específico de Puntos Naranja.

Nociones básicas de género.

Identificación de tipos y ámbitos de la violencia.

Prevención del acoso y hostigamiento sexual en espacios públicos.

Primeros auxilios psicológicos.

El Instituto Estatal de las Mujeres reiteró que continuará impulsando convenios con diversos sectores de la sociedad para consolidar entornos solidarios y preventivos.

Para conocer el mapa de ubicaciones, programas y líneas de acción, la ciudadanía puede consultar el sitio web oficial www.iemujeresnl.com o las redes sociales de la institución (@iemujeresnl).

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