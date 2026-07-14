Instituto de las Mujeres atiende más de 5 mil casos

Algunas mujeres recibieron atención por primera vez, mientras que el resto correspondió a servicios de seguimiento y acompañamiento continuo

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La directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT), Marcia Benavides Villafranca, informó que, durante el primer semestre del año, se brindó atención integral a 5 mil 789 mujeres en los 43 municipios del estado.

A través de los Centros LIBRE, Casas Violeta, Abogadas de las Mujeres, Refugio Victoria, la Línea de las Mujeres 079 opción 1 y el módulo en la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), brindó atención integral a 5 mil 789 mujeres en el estado.

Algunas mujeres recibieron atención por primera vez, mientras que el resto correspondió a servicios de seguimiento, reflejando el acompañamiento continuo que brinda el Instituto a quienes lo requieren.

Durante este periodo, el instituto otorgó 9 mil 931 atenciones en las áreas de trabajo social, psicología, jurídico y enfermería. Además, brindó resguardo a mujeres en situación de violencia para su protección y atención, informó Benavides Villafranca.

A través del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, el Gobierno del Estado continúa acercando atención especializada a las mujeres de la entidad, fortaleciendo su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.