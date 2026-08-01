Los trabajos se concentraron en áreas clave de los municipios de Monterrey, Guadalupe, General Escobedo y Cadereyta Jiménez

Inicio / Nuevo León / Intensifica FIDEURB mantenimiento urbano en el Área Metropolitana

Con el objetivo de consolidar una infraestructura urbana funcional, segura y sostenible, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) desplegó durante la última semana un intenso operativo de mantenimiento que abarcó 117,150 metros cuadrados de espacio público y derivó en el retiro de 63,590 kilogramos de residuos, entre escombro, desechos urbanos, ramas y material voluminoso.

Estas acciones se alinean con la estrategia de la División Ambiental impulsada por el gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, y la Secretaría de Medio Ambiente, orientada a elevar la calidad de vida de las familias neolonesas mediante entornos limpios y ordenados.

Mantenimiento integral a través de REPARAURB

Las cuadrillas de trabajo actuaron en 71 puntos estratégicos mediante el programa permanente REPARAURB, ejecutando labores de:

Limpieza y saneamiento: Barrido manual y mecánico, deshierbe, desbroce y retiro de desechos.

Atención a áreas verdes: Riego, mantenimiento constante y descacharrización.

Infraestructura comunitaria: Intervención en camellones, laterales, bajo puentes, parques, plazas públicas y vialidades de alta afluencia.

Los trabajos se concentraron en áreas clave de los municipios de Monterrey, Guadalupe, General Escobedo y Cadereyta Jiménez, reduciendo focos de contaminación y mejorando la seguridad vial y peatonal.

Impacto en la calidad de vida y resiliencia urbana

La Directora General de FIDEURB, María Guadalupe López Marchán, destacó que el mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios públicos es pilar fundamental para el desarrollo sostenible del estado.