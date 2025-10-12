Cerrar X
Nuevo León

La osita Mina muestra avances; su condición sigue siendo delicada

La Fundación Invictus detalló que, a 15 días de su hospitalización en las instalaciones de la fundación, el animal ha registrado avances significativos

  • 12
  • Octubre
    2025

La Fundación Invictus compartió un video en sus redes sociales para actualizar el estado de salud de Mina, la osita que estuvo en el Zoológico La Pastora, informando que, si bien muestra progresos, su condición se mantiene como "crítica". 

El video, publicado este domingo, muestra a Mina recostándose sobre la paja de su jaula, un gesto que sugiere comodidad, así como de pie bebiendo agua, y con una mejora observable en su pelaje. 

La organización encargada de su cuidado detalló que, a 15 días de su hospitalización en las instalaciones de la fundación, el animal ha registrado avances significativos.

En la grabación, también se puede ver a la osa moviendo la paja de su estancia para acomodarse y dormir. 

"Hoy sus ojos dirigen su cuerpo, hoy su olfato define sus gustos. Hoy sus orejitas captan ligeros sonidos, música y canción de amor. Te amamos. Amamos profundamente a Mina; le pedimos perdón a diario. Y con acciones nos reivindicamos", se lee en la publicación de la fundación.

A pesar de las mejoras, la fundación recalcó que el estado de salud de Mina continúa siendo delicado.  

La osita Mina salió con éxito de su primera intervención quirúrgica y de diagnóstico el martes pasado en las instalaciones de la Fundación Invictus, en Pachuca.


