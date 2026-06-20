Lidera pato 'Dawny' fiesta de hinchas escoceses en Rhode Island

Su fama creció tras asistir a un partido del equipo de baloncesto Providence College Friars hace 2 años, aunque posteriormente se le prohibió el acceso.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue dejando historias fuera de las canchas, y una de las más llamativas tiene como protagonista a un pato. Se trata de Dawny, conocido por miles de personas en redes sociales y que se convirtió en la mascota no oficial de los aficionados de Escocia durante su estancia en Rhode Island.

El ave, también llamada Dawnyy, apareció en la tradicional marcha previa al partido entre Escocia y Marruecos. Con una bandera escocesa colocada sobre la espalda y su característico medallón dorado, encabezó el recorrido junto a integrantes de la llamada “Tartan Army”, nombre con el que se conoce a la afición escocesa.

¿Quién es Dawny, el pato que conquistó a Escocia?

Dawny ganó popularidad en 2024 cuando comenzó a aparecer en eventos deportivos y actividades públicas en Providence. Su fama creció tras asistir a un partido del equipo de baloncesto Providence College Friars, aunque posteriormente se le prohibió el acceso al recinto por cuestiones relacionadas con el bienestar animal.

Lejos de desaparecer del ojo público, el pato continuó participando en eventos comunitarios y actualmente suma más de 30,000 seguidores en Instagram, donde comparte parte de sus actividades.

La afición escocesa deja huella en Rhode Island

La presencia de Dawny coincidió con la llegada masiva de aficionados escoceses a Providence, ciudad ubicada a unos 40 kilómetros del estadio donde su selección disputa los primeros encuentros del Grupo C.

La convivencia entre los seguidores europeos y los habitantes locales ha generado un ambiente festivo. Incluso, autoridades locales destacaron el impacto positivo de la visita. El alcalde Brett Smiley señaló que los últimos días han sido algunos de los más animados que ha vivido Providence en mucho tiempo gracias a la presencia de los aficionados escoceses.

Mientras tanto, Escocia mantiene la mira puesta en los octavos de final tras vencer 1-0 a Haití y buscará asegurar su clasificación en su próximo compromiso frente a Brasil.