Leones en Acción alcanza 45.7 toneladas de basura recolectadas

En un esfuerzo continuo por la recuperación de espacios naturales, el programa de voluntariado "Leones en Acción" ha logrado retirar un total de 45.7 toneladas de residuos y 485 llantas del lecho del Río Santa Catarina, acumulando más de 12,615 horas de labor comunitaria.

La cifra se actualizó tras la más reciente jornada de limpieza organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado, la cual marcó el decimoctavo sábado consecutivo de actividades en la zona.

Al operativo acudieron cerca de 170 voluntarios, incluyendo personal de la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario, así como colaboradores de la empresa Andamios SM8. A este equipo se sumaron elementos de Simeprode, Limpia León y la Secretaría de Medio Ambiente.

Tan solo en esta última jornada, el grupo logró recolectar una tonelada de basura y 12 llantas, sumando 510 horas de servicio conjunto en beneficio del ecosistema local.

Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana, reconoció la constancia de los participantes y la importancia de mantener el ritmo de trabajo.

"Mi reconocimiento a todas y todos quienes se involucran y aportan su tiempo para impulsar este cambio; estoy convencido de que cada acción que realizamos hoy construye un legado que trascenderá", señaló el funcionario.

Por su parte, Violetta Farías, coordinadora de "Leones en Acción", hizo un llamado a la comunidad para reforzar estas labores, destacando el impacto directo en la calidad de vida de los regiomontanos.

"Cuidar nuestro río es cuidar nuestro hogar, porque cuando nos sumamos con voluntad y compromiso, cada esfuerzo se convierte en un cambio que beneficia a todos y deja huella en toda la comunidad", expresó Farías.

Comentarios