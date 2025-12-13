Podcast
Leones_en_Accion_45a0787c9e
Nuevo León

Retiran 'Leones en Acción' 167 llantas del río Santa Catarina

En el operativo participaron 136 voluntarios de la Secretaría General de Gobierno, así como personal de Simeprode, Limpia León y Protección Civil

  • 13
  • Diciembre
    2025

En una sola jornada de limpieza, autoridades estatales y voluntarios retiraron 167 llantas del cauce del Río Santa Catarina, lo que equivale a 2.3 toneladas de neumáticos, como parte del programa Leones en Acción de la Secretaría de Participación Ciudadana.

En el operativo participaron 136 voluntarios de la Secretaría General de Gobierno, así como personal de Simeprode, Limpia León y Protección Civil.

Se recolectaron alrededor de tres toneladas de basura, con un esfuerzo conjunto que representó 340 horas de servicio comunitario. 

Leones en Accion

En conjunto, las 21 jornadas realizadas han sumado más de 13,500 horas de voluntariado.

Autoridades estatales destacaron la importancia de la corresponsabilidad ciudadana y el papel del voluntariado para generar conciencia ambiental, además de subrayar la necesidad de que los servidores públicos participen activamente en este tipo de acciones y pongan el ejemplo ante la ciudadanía.

Las labores de limpieza continuarán como parte de las estrategias para recuperar espacios naturales y reducir la contaminación en el Río Santa Catarina, uno de los principales cauces del área metropolitana.

Leones en Accion


