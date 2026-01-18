Prepa Tec retira una tonelada de residuos en 'Leones en Acción'

Más de 1.3 toneladas de residuos y 57 llantas fue lo retirado del río Santa Catarina por alumnos de la Prepa Tec este sábado, como parte de su participación en el programa "Leones en Acción" de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Junto con personal de Fuerza Civil, Protección Civil del Estado y Limpia León, se acumularon un total de 125 horas de voluntariado.

Secretaría de Participación resalta corresponsabilidad ambiental

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó la corresponsabilidad de las y los voluntarios.

“Las llantas no llegaron solitas, alguien vino a tirarlas al río, y hoy no se trata de levantar lo que otros tiraron, sino de visibilizar y sembrar conciencia sobre el cuidado de nuestro medio ambiente”, expresó Acosta

Además, agradeció a los voluntarios quienes decidieron adscribirse a la tarea del saneamiento de este espacio.

“Agradezco a las y los jóvenes que levantaron la mano y decidieron sumarse al cambio. Su corresponsabilidad es un ejemplo a seguir”.

Con este voluntariado se acumularon alrededor de 63.8 toneladas de residuos y 903 llantas retiradas del cauce, con casi 17 mil horas de servicio.

