Nuevo León

Retiran una tonelada de basura del Río Santa Catarina

Voluntarios y autoridades de Nuevo León retiraron una tonelada de residuos y 30 llantas del Río Santa Catarina mediante el programa Leones en Acción

  • 04
  • Enero
    2026

La Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León retiró aproximadamente una tonelada de residuos y 30 llantas del cauce del Río Santa Catarina a través del programa de voluntariado “Leones en Acción”.

La actividad se realizó durante 125 horas acumuladas de trabajo voluntario, como parte de un esfuerzo continuo, enfocado en el cuidado del medio ambiente y la recuperación de espacios públicos.

De acuerdo con cifras oficiales, este programa ha mantenido labores ininterrumpidas durante 24 semanas, periodo en el que se han retirado del río un total de 61.5 toneladas de residuos sólidos, así como 842 llantas.

Estos desechos representan un riesgo ambiental, ya que pueden obstruir el flujo natural del agua y convertirse en focos de contaminación, especialmente durante la temporada de lluvias.

En la primera jornada del año participaron de manera coordinada diversas corporaciones y dependencias, entre ellas Fuerza Civil, Protección Civil del Estado y personal de Limpia León, quienes brindaron apoyo operativo y logístico para el desarrollo de las labores. 

La participación interinstitucional permitió reforzar las tareas de recolección y garantizar condiciones de seguridad para las y los voluntarios, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó la responsabilidad social de quienes decidieron iniciar el año sumándose a esta actividad. 

“Cuidar el medio ambiente es tarea de todas y todos, y no hay mejor manera de iniciar el año que donando un poco de lo más valioso que tenemos, el tiempo. 

“Y qué mejor manera de hacerlo que en las causas que nos mueven, como el cuidado del medio ambiente. Gracias a las y los voluntarios por ser ejemplo de participación y corresponsabilidad”, expresó Acosta.

Acosta reiteró que el programa “Leones en Acción” se mantiene abierto a la participación de la sociedad en general, incluidos colectivos ciudadanos, empresas, organizaciones vecinales y cualquier persona interesada en colaborar de manera voluntaria.

“Esto está abierto a toda la sociedad civil, a los colectivos, a las empresas, a las organizaciones vecinales y a cualquier persona que quiera acompañarnos cada sábado”, reiteró Acosta.

Las jornadas de limpieza se realizan de forma regular, principalmente los días sábado, como parte de una estrategia permanente de intervención ambiental.

Las autoridades informaron que quienes deseen integrarse al voluntariado pueden hacerlo comunicándose al número 070 o consultando las bases y convocatorias a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Participación Ciudadana.


