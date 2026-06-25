Autoridades estiman que la erradicación de la plaga podría prolongarse varias semanas más, mientras vecinos exigen atender las descargas de aguas residuales

Inicio / Nuevo León / Llaman a vecinos de río La Chueca a unirse a quitar plaga

Aunque ya están trabajando intensamente, la eliminación de la plaga de lechuguilla acuática de la presa La Boca tardaría más de un mes.

Inicialmente, Agua y Drenaje de Monterrey estimó que esta problemática quedaría resuelta en 10 días, es decir, para este fin de semana.

Sin embargo, el secretario de Servicios Públicos de Santiago, Jorge Espronceda, indicó que la problemática es más fuerte de lo que contemplaban; por eso tardarán mucho más en eliminarla.

“Yo estimo que es un mes, aproximadamente; ya la coordinación existe. Sí es importante aclarar que necesitamos la coordinación de los vecinos, con los que tienen colindancia con estos riachuelos, y tienen patios o salidas, tienen botaderos en estas zonas, que es hasta más fácil con rastrillos para el césped o el zacate".

“Ellos pueden ayudarnos sacando la lechuga o el lirio, porque ya se mezcló el lirio y la lechuga acuática".

“Y si la sacan y la embolsan, nosotros podemos pasar por ella sin ningún problema a las quintas o ranchos que están en esa zona", dijo el funcionario.

Lechuguilla invade el río La Chueca y preocupa a vecinos

Y es que los tiempos de sequía en Nuevo León parecen haber quedado atrás, pero, según ha documentado El Horizonte, ahora una nueva amenaza pone en riesgo uno de los cuerpos de agua más importantes del estado: la proliferación de lechuguilla acuática en el río La Chueca, uno de los principales afluentes que abastecen a la presa La Boca.

Tal como se dio a conocer desde hace una semana por este medio de comunicación, a lo largo de varios kilómetros, extensas capas de esta planta invasora cubren la superficie del río, formando una barrera verde que dificulta el flujo natural del agua y genera preocupación entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con vecinos del sector, el crecimiento acelerado de la lechuguilla estaría relacionado con las constantes descargas de aguas residuales que llegan al cauce.

En un recorrido realizado por El Horizonte, los vecinos señalaron que estos desechos aportan nutrientes que favorecen la reproducción de la planta y permiten que se expanda con rapidez, prácticamente sin control.

Uno de los residentes afectados es don Sergio, quien vive a escasos metros del río La Chueca. Este vecino manifestó su preocupación por los fuertes olores que emanan de las descargas de drenaje y aseguró haber observado peces sin vida entre los cúmulos de vegetación que cubren el afluente.

Buscan eliminar la plaga y atender el origen del problema

Especialistas advierten que la presencia excesiva de lechuguilla puede reducir los niveles de oxígeno en el agua al impedir el paso de la luz solar, afectando la vida acuática y alterando el equilibrio natural de los ecosistemas.

Ante esta situación, personal de Agua y Drenaje de Monterrey ya realiza labores de retiro manual de la planta. Sin embargo, la magnitud del problema representa un reto considerable.

Actualmente, una cuadrilla de cinco trabajadores trabaja diariamente en la limpieza del río, aunque la tarea parece titánica frente a las varias toneladas de lechuguilla acumuladas en distintos puntos del afluente.

César Flores, encargado de la cuadrilla que realiza los trabajos en La Chueca, explicó que, al ritmo actual de las labores, podrían requerirse varias semanas e incluso más de un mes para retirar la totalidad de la vegetación invasora.

Mientras continúan los trabajos de limpieza, vecinos esperan que, además del retiro de la lechuguilla, se atienda el origen del problema, pues consideran que de poco servirá despejar el río si continúan las descargas que favorecen la rápida reaparición de esta plaga acuática.