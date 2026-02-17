Ante altas temperaturas en NL, PC da recomendaciones vitales

Ante el pronóstico de temperaturas que alcanzarán los 38°C durante esta semana en la entidad, las autoridades de Protección Civil y salud han emitido un llamado urgente a la ciudadanía para extremar precauciones.

El fenómeno de circulación anticiclónica no solo traerá calor intenso, sino también niveles de humedad peligrosamente bajos.

Para evitar incidentes como golpes de calor, deshidratación o quemaduras solares, se recomienda seguir estrictamente las siguientes medidas:

1. Hidratación y alimentación

Beba agua constantemente: No espere a sentir sed para hidratarse. El consumo de agua natural es fundamental para regular la temperatura corporal.

Evite bebidas azucaradas o con alcohol: Estas pueden acelerar la deshidratación en condiciones de calor extremo.

2. Cuidado de los grupos vulnerables

Las autoridades hicieron especial énfasis en la vigilancia de:

Adultos mayores: Su capacidad de regular la temperatura suele ser menor; es vital asegurar que descansen en lugares frescos.

Menores de edad: Los niños pierden líquidos con mayor rapidez. Se recomienda evitar que realicen actividades físicas intensas bajo el sol.

3. Exposición solar y vestimenta

Horarios críticos: Se exhorta a la población a evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación es más agresiva.

Ropa adecuada: Utilice prendas ligeras, de colores claros y, de ser posible, de manga larga. El uso de gorras, sombreros y protectores solares es altamente recomendado.

4. Entornos frescos

Mantenga los hogares y espacios de trabajo bien ventilados.

No deje a nadie en vehículos: Bajo ninguna circunstancia se debe dejar a personas (especialmente niños) o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura interna puede duplicarse en pocos minutos.

Protección Civil recordó que, además del calor, la humedad descenderá por debajo del 20%, lo que facilita la propagación de incendios. Se pide reportar cualquier fumarola o emergencia de inmediato al 9-1-1.

La vigilancia por parte de las corporaciones de auxilio será permanente durante este periodo de calor atípico para el mes de febrero.

