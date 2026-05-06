Llaman a cuidar el agua ante altas temperaturas en Saltillo

Las altas temperaturas que se han registrado en Saltillo durante los últimos días han provocado un incremento considerable en el consumo de agua potable, tanto para el uso doméstico como para actividades destinadas a mitigar el calor.

Autoridades y especialistas señalan que durante esta temporada aumenta la demanda del líquido debido a la necesidad de mantenerse hidratados, refrescarse constantemente y realizar un mayor número de actividades relacionadas con el uso del agua en los hogares.

Aumenta demanda por albercas y sistemas de enfriamiento

Además del consumo humano, el uso de albercas, regaderas y sistemas de enfriamiento ha contribuido al aumento en la demanda del servicio.

Familias recurren con mayor frecuencia a duchas durante el día, llenado de pequeñas piscinas y otras medidas para enfrentar las temperaturas extremas que se han presentado en la región.

Esta situación genera una presión adicional sobre la infraestructura hidráulica de la ciudad, especialmente en sectores donde históricamente se han presentado bajas presiones o interrupciones temporales en el suministro.

Llaman a evitar desperdicio de agua

Ante este panorama, autoridades han reiterado el llamado a la población para hacer un uso responsable del agua y evitar desperdicios, especialmente durante las horas de mayor consumo.

También se ha insistido en la importancia de moderar actividades recreativas que impliquen un gasto elevado del recurso, a fin de mantener el abasto en toda la ciudad y prevenir afectaciones mayores durante la temporada de calor.

En cuanto al desabasto registrado en distintas colonias de Saltillo, el director de Aguas de Saltillo, José María Fraustro Vicente, informó que actualmente todos los sectores afectados ya operan al 100 por ciento y sin problemas en el suministro.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, las labores de atención y rehabilitación permitieron restablecer el servicio en las zonas que habían presentado fallas, por lo que aseguró que al día de hoy la distribución de agua se mantiene con normalidad.

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