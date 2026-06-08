Llaman autoridades a extremar precauciones ante lluvias por Boris

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población de la costa del Pacífico mexicano, particularmente de Guerrero y Oaxaca, a mantenerse alerta y seguir las indicaciones de Protección Civil ante el avance de la tormenta tropical Boris, fenómeno que provocará lluvias intensas en varios estados del país.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria federal informó que desde la noche anterior recibió reportes de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Marina y el Servicio Meteorológico Nacional sobre la evolución del sistema tropical.

“Es muy importante que tomen sus precauciones. Es una tormenta tropical”, señaló.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal, Boris se localizaba la mañana de este lunes a aproximadamente 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, por lo que mantiene bajo vigilancia a las autoridades federales y estatales.

Guerrero y Oaxaca, las zonas con mayor riesgo

Sheinbaum explicó que las principales afectaciones esperadas están relacionadas con lluvias intensas y posibles inundaciones, especialmente en Guerrero y Oaxaca, aunque también se prevén precipitaciones importantes en Michoacán, Colima y algunas regiones de Jalisco.

“El Gobierno de México informa que la tormenta tropical Boris se encuentra a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero. Continuarán las lluvias en Guerrero, Oaxaca, Colima, zonas de Jalisco y Michoacán”, detalló.

Asimismo, recordó que el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

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Activan Plan DN-III y Plan Marina

Ante el potencial impacto del fenómeno meteorológico, la jefa del Ejecutivo confirmó que las Fuerzas Armadas ya tienen listos los protocolos de atención y respuesta para auxiliar a la población en caso de emergencias.

“Ya tienen el Plan DN-III y el Plan Marina la Defensa y la Marina”, indicó.

La mandataria insistió en que el principal riesgo proviene de las precipitaciones extraordinarias previstas para los próximos días, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.

El Gobierno de México está preparado para atender a la población ante la Depresión Tropical Dos-E, que se prevé evolucione a la tormenta tropical “Boris” durante la madrugada del 8 de junio.



La @SEMAR_mx y la @Defensamx1 han activado el #PlanMarina y el #PlanDNIII-E en fase de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 8, 2026

Prevén temporada de lluvias más intensa

Durante su mensaje, Sheinbaum adelantó que especialistas de la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría de Ciencia acudirán próximamente a las conferencias matutinas para explicar las condiciones climáticas previstas para este año.

Según comentó, los expertos prevén una temporada particularmente activa en materia de lluvias y ciclones tropicales.

“Se espera que sea mucha lluvia. Lo catalogan como el súper Niño”, explicó.

Además, señaló que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico favorece la formación de tormentas y huracanes más intensos, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta durante toda la temporada.

“Particularmente para el día de hoy, que extremen sus precauciones por la tormenta tropical”, concluyó.

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