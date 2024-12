Llaman expertos a proteger al oso negro americano

El incremento de avistamientos de osos podría deberse a una de dos razones: un incremento poblacional o una nueva conducta que un grupo de ejemplares han adquirido, y que con ello el incremento de avistamientos no signifique que hay más ejemplares, sino que son los mismos de siempre mostrando un acercamiento a zonas conurbadas al probar la facilidad de obtener alimento en la basura y campamentos de los humanos.

Esta situación es para la comunidad científica de Nuevo León preocupante, por lo cual lanzan un llamado a la comunidad en general para aprender más acerca de esta especie para así, garantizar la seguridad de las personas y la conservación de la especie.

Carlos Velazco, biólogo y experto en la materia, explica que aunque no existe un censo formal de la población de osos negros, se estima que hay un aumento en los avistamientos debido a una mayor atención y registro por parte del público tanto en redes sociales como en plataformas usadas por cinetíficos y aficionados a la observación de la naturaleza.

Explicó que el incremento de avistamientos puede estar vinculado con la disponibilidad de alimentos en basureros y botes de basura, lo que ha llevado a problemas de obesidad en algunos ejemplares.

“El hábitat debe ser suficiente para proveer, y el hábitat tiene una capacidad de carga. No quiere decir que todos los osos que nacen vayan a sobrevivir. Esto es parte del ecosistema”, dijo Carlos Velazco en entrevista con El Horizonte.

“No hay que sobrecargarlo. También, por ahí, se dice que si el oso hiberna o no. El comportamiento del oso en estas zonas, que es el sur de su distribución, no es comparable con lo que tienen allá en el norte de Estados Unidos, donde hace mucho más frío. Aquí los osos no hibernan como tal, no tienen este comportamiento, pero sí buscan fuentes de alimento para aumentar sus reservas de grasa”, apuntó.

La distribución del oso negro americano no se limita solo a las zonas montañosas.

También se encuentran en valles, ríos y corredores biológicos, incluso en zonas desérticas y semidesérticas. La presencia de basureros mal manejados en estas áreas ha llevado a una concentración de osos, lo que puede tener consecuencias negativas para su salud y comportamiento.

“Cuando los osos se habitúan a la comida fácil de los basureros, el ejemplar va a ser muy recurrente, va a estar regresando a estas zonas con mal manejo.

“Esto puede llevar a una percepción errónea de que hay más osos, cuando en realidad puede ser el mismo ejemplar deambulando en una zona”, explica Carlos Velazco.

El sitio de naturaleza iNaturalist ha registrado 2,323 observaciones de osos negros en México desde 2003 hasta la fecha, con 400 observaciones específicas en Nuevo León.

Sin embargo, estas observaciones no deben confundirse con el número de ejemplares, ya que pueden ser múltiples registros del mismo oso.

“Estas observaciones nos dan una idea de dónde se están concentrando los osos y dónde hay que poner atención para el manejo de residuos.

“Pero no son indicadores poblacionales. Es importante tener un censo aproximado para saber cuántos ejemplares hay realmente”, recalcó.

Además de la problemática de los residuos, Carlos también hace un llamado a la responsabilidad en el manejo de mascotas.

“Si vivimos cerca de la sierra, hay que mantener a nuestras mascotas dentro de casa para su propia protección. No solo los osos, sino también pumas, jaguares y coyotes pueden ver a nuestras mascotas como parte de su dieta”, subrayó.

Comentarios