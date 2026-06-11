Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_4591_0797a56494
Coahuila

Viven el primer juego de México en el Mundial 2026 en el FUTFEST

Los asistentes disfrutaron cada jugada del encuentro entre México y Sudáfrica en un ambiente lleno de entusiasmo, porras y emoción

  • 11
  • Junio
    2026

La pasión por el fútbol se hizo sentir en el Biblioparque Norte, donde cientos de familias saltillenses se reunieron para seguir la presentación de la Selección Mexicana en el arranque de la Copa del Mundo.

 A través de las pantallas instaladas en el FUTFEST 2026, los asistentes disfrutaron cada jugada del encuentro entre México y Sudáfrica en un ambiente lleno de entusiasmo, porras y emoción.

El triunfo del conjunto mexicano fue celebrado por los aficionados, quienes vivieron una experiencia muy similar a la de un estadio, sin necesidad de desplazarse a la Ciudad de México ni realizar grandes gastos. 

Durante el partido, niños, jóvenes y adultos compartieron la emoción de apoyar al representativo nacional, convirtiendo el recinto en una auténtica fiesta futbolera.

Los asistentes coincidieron en que la instalación de este espacio representa una excelente oportunidad para acercar el Mundial a la ciudadanía. Muchos expresaron su intención de regresar para los próximos encuentros de la selección, convencidos de que el FUTFEST se ha convertido en el lugar ideal para disfrutar del torneo, convivir en familia y respaldar a México en cada uno de sus compromisos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

rghsdsh_3ef27afcf2
Hombre muere en su casa en Paila y lo hallan lleno de garrapatas
656d341d_8d50_4faf_a5d7_b15662a159bb_a865ee8415
Mujer de 86 años muere tras accidente sobre la Monclova-Saltillo
Whats_App_Image_2026_06_11_at_5_51_51_PM_9b30a6b8d4
Saltillo se suma a la fiesta mundialista con arte y conciertos
publicidad

Últimas Noticias

AP_26164221807412_11ca297323
Angelinos resisten amenaza en la novena y vencen 4-3 a los Rays
droga_incautada_en_el_caribe_1d979921fe
Armada de Colombia decomisa cinco toneladas de estupefacientes
20260612_03_city_tour_turistico_02_140fe3b462
Presentan servicio de turibus para Nuevo León
publicidad

Más Vistas

escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
publicidad
×