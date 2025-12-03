Cerrar X
Nuevo León

Lleva Jesús Nava posadas a colonias de Santa Catarina

Estas actividades buscan fomentar la unión familiar y vecinal durante la temporada navideña, brindando momentos de alegría y esparcimiento

  • 03
  • Diciembre
    2025

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, organizó posadas navideñas en diversas colonias del municipio, donde cientos de familias han disfrutado de espectáculos infantiles, dinámicas interactivas, rifas de juguetes y el tradicional pastel. 

Estas actividades buscan fomentar la unión familiar y vecinal durante la temporada navideña, brindando momentos de alegría y esparcimiento.

“Estamos llevando estas posadas a varios puntos del municipio para que los niños y familias santacatarinenses disfruten de un tiempo de alegría. Deseamos que esta Navidad llegue a todos los hogares, que esté llena de amor, paz, esperanza y momentos especiales”, dijo.

Las posadas se han llevado a cabo en colonias como Eugenio Canavati, Mártires de Cananea y López Mateos. Los asistentes también han podido capturar recuerdos en sets navideños instalados para fotos.

La iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de Santa Catarina por llevar el espíritu navideño a todos los hogares.


