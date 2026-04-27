Llevan la vida de Alejandro Sanz al teatro musical

Es oficial, diversos aspectos de la vida personal y artística de Alejandro Sanz serán plasmados en la obra de teatro musical "El Alma al Aire", que se estrenará el 1 de octubre en Madrid, España.

El musical se presentará en el Teatro Coliseum, ubicado en la Gran Vía, con un elenco que se distingue por su trayectoria en puestas en escena en las que la música es clave.

Las audiciones se han estado realizando en estos últimos 15 días. En esta ocasión, otras voces se meterán en la garganta y piel de Sanz para contar cómo ha sido su vida desde el comienzo.

No será una secuencia de canciones del cantante una detrás de otra, sino que habrá un hilo conductor que narra una historia y se acompaña con la música.

Es algo parecido al musical de hace 20 años creado por Nacho Cano, Hoy no me puedo levantar, que incluía los grandes éxitos del grupo Mecano.

Sanz, madrileño criado en Algeciras e hijo adoptivo de Cádiz, ya tiene a su doble en la ficción musical que se estrena en 5 meses; se trata del actor almeriense Natan Segado.

Segado ha triunfado esta última temporada en el papel de Bill Sikes de la función Oliver Twist, que se ha representado en el teatro La Latina de Madrid con gran éxito de público y crítica.

El guion de la puesta en escena es de Álvaro Tato, ganador de dos premios Max y un Talia. Todos los ingredientes para que consiga permanecer más de una temporada en los teatros españoles.

"El Alma al Aire" es un musical que surge a partir de éxitos como "El Alma al Aire", "Amiga Mía", "No es lo Mismo" o "Corazón Partío"; se trata de la primera superproducción original de los productores de éxitos como "El Rey León", "Anastasia", "TIN" o 2Aladdín".

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