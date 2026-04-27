Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_alejandro_sanz_b0dd6a6905
Escena

Llevan la vida de Alejandro Sanz al teatro musical

La vida y obra del cantautor español Alejandro Sanz serán plasmadas en la obra de teatro 'El Alma al Aire', en la que sus canciones entrelazarán la historia

  • 27
  • Abril
    2026

Es oficial, diversos aspectos de la vida personal y artística de Alejandro Sanz serán plasmados en la obra de teatro musical "El Alma al Aire", que se estrenará el 1 de octubre en Madrid, España.

El musical se presentará en el Teatro Coliseum, ubicado en la Gran Vía, con un elenco que se distingue por su trayectoria en puestas en escena en las que la música es clave.

Las audiciones se han estado realizando en estos últimos 15 días. En esta ocasión, otras voces se meterán en la garganta y piel de Sanz para contar cómo ha sido su vida desde el comienzo.

No será una secuencia de canciones del cantante una detrás de otra, sino que habrá un hilo conductor que narra una historia y se acompaña con la música.

Es algo parecido al musical de hace 20 años creado por Nacho Cano, Hoy no me puedo levantar, que incluía los grandes éxitos del grupo Mecano.

Sanz, madrileño criado en Algeciras e hijo adoptivo de Cádiz, ya tiene a su doble en la ficción musical que se estrena en 5 meses; se trata del actor almeriense Natan Segado.

Segado ha triunfado esta última temporada en el papel de Bill Sikes de la función Oliver Twist, que se ha representado en el teatro La Latina de Madrid con gran éxito de público y crítica.

El guion de la puesta en escena es de Álvaro Tato, ganador de dos premios Max y un Talia. Todos los ingredientes para que consiga permanecer más de una temporada en los teatros españoles.

"El Alma al Aire" es un musical que surge a partir de éxitos como "El Alma al Aire", "Amiga Mía", "No es lo Mismo" o "Corazón Partío"; se trata de la primera superproducción original de los productores de éxitos como "El Rey León", "Anastasia", "TIN" o 2Aladdín".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

H_Gg3_Sj_FWMA_Ehyd_X_02222c5eb8
‘The Rings of Power’ llegará antes: estrena en 2026
EH_DOS_FOTOS_93_8117e45e46
Olivia Rodrigo y Cameron Winter desata rumores de romance
2026316101353_1_44e8afcd06
La momia regresa al cine convertida en terror extremo
publicidad

Últimas Noticias

nacional_el_jardinero_8f14cb7047
Trasladan a 'El Jardinero' a CDMX tras su detención en Nayarit
nacional_cesar_gustavo_jauregui_moreno_37469b6883
Renuncia fiscal de Chihuahua tras muerte de agentes en operativo
35420313b5dba2a706c2ad31e3df19db3d79289d_d44f789acf
Marco Rubio defiende el bloqueo naval en contra de Irán
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_04_26_T163554_988_5692cecb41
Hallan fragmento de 'La Ilíada' dentro de una momia egipcia
EH_OJOS_7_5657bad9a3
Capturan a 'El Jardinero' en Nayarit; era buscado por EUA
nl_jose_lobaton_0761623c15
Afectados contestan a Lobatón: ‘Si estás, ¡recíbenos!
publicidad
×